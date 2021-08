Menor de 13 años con arma blanca fue detenido

MENOR IDENTIFICADO: SECUESTRO DE ARMA BLANCA

Se identificó a un menor y se le secuestro un cuchillo. -

En intersección de Aristóbulo del Valle y Córdoba, personal policial

identifico a un joven de 13 años, incautando entre sus prendas de

vestir un arma blanca.

Se lo traslado en resguardo y finiquitadas las diligencias, fue

entregado a un familiar mayor de edad

Actuó personal de COMANDO RADIOELECTRICO.-

INTENTO EVADIR CONTROL POLICIAL. -

Momentos en que personal policial se encontraba apostado en Ruta

Nacional No 34 y Ruta Provincial No 19, altura de la localidad de

Angélica a los fines de cumplimentar operativo, detienen la marcha

de un vehículo tipo Sedan 5 puertas, modelo 208 GT, marca

Peugeot, conducido por un joven de 28 años.

Al solicitarle la documentación necesaria para circular, manifiesta no

poseerla, acelerando bruscamente su marcha.

Se irradio colaboración a las unidades móviles, logrando

interceptarlo en zona colectora acceso a San Vicente.

Se le inicio la causa y infracción de tránsito correspondiente. -

Intervino personal de POLICIA SEGURIDAD VIAL.-

ACCIDENTE DE TRANSITO

Un accidente de tránsito ocurrió en calle Deán Funes y su similar

Gandhi.

Formaron partes una motocicleta marca Honda, Wave, guiada por

una joven de 24 años y un automóvil marca Renault modelo Clío, al

mando de un hombre.

Producto del mismo la femenina sufrió lesiones en su humanidad. –

Actuó personal del DESTACAMENTO NRO 9.-