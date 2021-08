"Siempre nos discriminan a los albañiles". La conversación por Whatsapp que publicó en Twitter @elnegrogalileo generó una gran indignación y bronca entre en de la red social del pajarito. La captura de pantalla del chat muestra su charla con una mujer, que lo cuestionó por su oficio y le cortó el rostro a pesar de que le digo que le gustaba

"Posta? Y de qué laburás ahora?", le preguntó ella y él le dijo que se dedica a la "albañilería y esas cosas". En ese momento, inentendiblemente, lo cuestionó, con algunas faltas de ortografía en el medio: "Dale, encerio? (sic) que mal..". Y luego agregó: "No es lo mismo decir que salgo con un encargado que con un albañil gordi, no te lo tomes a mal".





"¿Cuál es la diferencia? Laburo es laburo", contestó el autor del posteo viral. Sin muchos argumentos, y con un "que se yo", le dejó en claro que a ella le gustaba, pero al tener esa labor, se arrepintió. "No puedo gordi, perdón", sentenció y se ganó el odio de las miles de personas que leyeron la conversación.

La indignación de los usuarios

"Que suerte alejarse de una persona con esos valores y destructiva! La albañileria es muy noble, requiere orden, habilidad, creatividad, inteligencia... y si no fuera por los albañiles dormiriamos bajo la lluvia", contestó un usuario al posteo que ya cuenta con 5000 "retuits" y casi 50 mil "Me gusta".

"Estaria feliz de salir con albañil..y si concreta construir la casa juntos,te ayudo hasta hacer la mezcla..amo y admiro los hombres que se tienen talentos con sus manos!!", le respondieron.

Muchos cuestionaron, por otro lado, las faltas de ortografía de la "exigente" joven. "Ya estoy fuera de carrera, pero jamás podría salir con alguien que escribe "encerio". Por más buena que esté", comentó un tuitero, mientras que otra le cuestionó "¿Escribe "encerio" y se hace la exquisita la princesa de cartón pintado? Loca mal. Mejor lejos".

Asimismo, muchos se tomaron la situación con humor: "Novio albañil te hace la casa y no te cobra. Que poco visionarias son las minas de hoy en día...". "Salgamos, yo te doy artículos de limpieza y vos me arreglas la casa que vino un albañil e hizo todo como el tuge, te pago todo".

"Ya se va a arrepentir cuando esté con un oficinista que llame al plomero para cambiar los cueritos de las canillas", añadió otro.

Cronica