Pagos digitales: comercios tendrán código QR para recibir pagos por transferencia

El Banco Central estableció que las entidades financieras y los prestadores de sistemas de pagos deberán generar en 60 días un código QR que identifique a las cuentas de sus clientes comerciales, de tal manera de poder recibir en forma simple y rápida transferencias inmediatas o pagos con transferencias.

Las cuentas corrientes en entidades financieras y las cuentas de pago de los PSP (proveedor de servicios de pago), cuyos titulares sean personas jurídicas, deberán ser identificadas ahora también por un código QR. Hasta el momento, las cuentas tenían como códigos de identificación un número de CBU/CVU y un Alias. Estas identificaciones se mantendrán y a ellas se agregará el nuevo identificador en código QR.



Sin embargo, los comercios no estarán obligados a habilitar o recibir pago alguno mediante el sistema QR. En este sentido, el Banco Central aclaró que las cajas de ahorro de personas físicas no serán necesariamente asociadas a un QR, dado que esa no es una exigencia de la autoridad monetaria.

Los usuarios de billeteras virtuales, o apps de bancos, podrán leer de este modo el código QR desde su aplicación y realizar transferencias o pagos en forma virtual, enmarcadas en el sistema de Transferencias 3.0. Este medio de pago se equipara al uso de efectivo.

"La decisión del Directorio del BCRA da un nuevo impulso para generar mecanismos de pagos minoristas eficientes, abiertos, innovadores y de alcance universal, que permitan la expansión acelerada de los pagos digitales frente al efectivo", señaló el Banco Central en un comunicado.

El Banco Central aseguró que este nuevo sistema, puesto en marcha inicialmente por la entidad durante 2020, garantiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la total inmediatez de las transferencias, tanto interbancarias como intrabancarias y entre diferentes esquemas de pago. De esta forma, todas las transferencias entre cuentas de diferentes bancos y cuentas dentro de un mismo banco son inmediatas, tanto para cuentas de personas humanas como jurídicas.



Finalmente, el Banco Central enfatizó acerca de por qué el nuevo sistema obligatorio será beneficioso para los vendedores. En la actualidad, los comercios pueden ofrecer el sistema QR para recibir pagos a través de los aceptadores o procesadores de pagos que les ofrezcan el servicio. Este nuevo QR se diferencia porque identifica directamente a la cuenta del comercio, permitiendo la acreditación inmediata vía transferencia, con la menor comisión del sistema.

FiloNews