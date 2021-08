Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tuvieron una salida romántica en Paris, la foto causó furor en las redes

Lionel Messi se muestra feliz en Francia después de haberse convertido en la nueva figura de París Saint Germain. Después de su salida de Barcelona, la Pulga se trasladó con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y su arribo revolucionó la ciudad parisina, pero la "messimanía" no se termina y cada paso que da causa furor. Todas las miradas están enfocadas en su figura. Y ahora lo que inundó los medios de comunicación fue la salida romántica que mantuvo con su mujer en la ciudad del amor, donde también se especula que quizás el "10" junto a su pareja decidan intentar buscar la nena con la que sueñan.

Si bien aún no hay una fecha estimada de su debut, Messi entrenó junto a sus compañeros de PSG y dejó a todos asombrados con sus habilidades futbolísticas. Algo normal en él. Después de la práctica, el rosarino aprovechó para recorrer París y tener su primera romántica salida con su pareja. A través de su cuenta de Instagram compartió una dulce fotografía junto a ella cenando en un exclusivo restorán de la ciudad y mostrándose muy enamorado.

Como siempre sucede, su posteo cosechó rápidamente más de doce millones de "likes" por parte de sus fanáticos de diversas partes del mundo como también miles de mensajes. Uno de ellos fue el de Sofía Balbi, amiga de Antonela y esposa de Luis Suárez, que comentó: "Tan lindos".



Claro que Antonela no se quedó atrás y para sus seguidores compartió otra fotografía donde se podía ver los looks que escogieron para la noche tan especial que vivieron en París.

La rosarina lució un top y una pollera tubo de color negro, unos tacos en el mismo tono y una mini cartera de la costosa firma francesa Chanel. Mientras que Messi optó por algo más informal con remera blanca, jean y zapatillas blancas.



Messi y Antonela no se separan y siempre se muestran enamorados. Y no son pocos los que recuerdan los dichos del capitán de la selección en cuanto a seguir agrandando la familia. Después del nacimiento de Ciro-el menor de los tres hijos de la pareja que llegó al mundo el 10 de marzo de 2018-, Lionel reconoció en una entrevista que junto a Antonela tenían la idea de buscar un nuevo hijo. “ Me gustaría la nena y a mi mujer también. Pero bueno, recién llegó el tercero y hay que esperar un poquito. Ya veremos si se da o no. Hay tiempo todavía”, expresó.

El detalle: los hijos que tienen se llevan tres años unos de otro y si se tiene en cuenta este dato estaría en tiempo de sumar a un cuarto hijo.

