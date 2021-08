Messi estuvo presente en el stream de Coscu y aprovechó la ocasión para mandarle un audio

Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, volvió a Argentina luego de su viaje a Barcelona, en donde tuvo la posibilidad de asistir a la cena de despedida que brindó Lionel Messi en su hogar. El streamer ya había expresado su felicidad cuando la "Pulga" lo siguió en Instagram, pero conocerlo en persona superó las expectativas del fundador de la Coscu Army.

Tras su arribó al país este miércoles, Coscu había anunciado que haría un stream desde su hogar para contar anécdotas de su viaje a España. El argentino, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Twitch, comenzó la transmisión hablando de su estadía en suelo español cuando Messi le avisó que miraba su directo desde París.

En ese momento, Coscu se sorprendió y le pidió a la "Pulga" que mande unos mensajes para saludar a las más de 100 mil personas que miraban el directo.

“Me levanté de la cama porque ya están todos durmiendo acá. Estoy en el hotel. Mañana arranco a entrenar. Antes de irme a dormir, te estaba viendo un ratito. Un saludo grande para todos ahí”, se lo escucha decir a Messi en un audio.

Ante el mensaje del capitán del seleccionado argentino, Coscu expresó su alegría: “No, no, no, amigo, no puede ser. Qué grande, la p... madre”.

FiloNews