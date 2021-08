Conocé las declaraciones de Lammens, qué chances tiene el fútbol de volver a tener el público

El ex presidente de San Lorenzo estuvo este lunes en Rosario, donde compartió una actividad con el gobernador Omar Perotti, vinculada a una obra que se usará como sede para los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, que se extenderán del 28 de abril al 8 de mayo. En la oportunidad, el mandatario provincial sorprendió al informar que en breve se iniciará la construcción de una pileta olímpica en pleno Parque Independencia (ver más abajo).

En un mano a mano con El Litoral, Lammens comentó también que el gobierno nacional trabaja desde hace un año en una nueva ley que vuelva a dar un financiamiento seguro al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), que se quitó durante la gestión de Mauricio Macri. “En Argentina el deporte es una cuestión de Estado”, sostuvo, para luego plantear que una de las alternativas es volver a utilizar un porcentaje del abono de la telefonía celular.

-¿Qué tan cerca estamos de que el público vuelva a las canchas?

-Estamos trabajando en eso. El lunes estuve con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para empezar a ajustar cuestiones vinculadas a los aforos, a los protocolos. Seguramente en los próximos días ya vamos a dar una fecha concreta, pero creo que la vuelta a la normalidad, a la vida a la que estábamos acostumbrados antes de marzo de 2020 está cerca, a la vuelta de la esquina. Y parte de esa vuelta tiene que ver con que la gente vuelva a los estadios.

-¿La idea es manejar un aforo del 30%?

-Es probable. Vamos a terminar el tema de aforos, de protocolos, pero seguramente desde ya que no vamos a arrancar de un día para el otro con capacidad plena. Es probable que arranquemos con aforo del 30%.

-Con la salida de Messi del Barcelona algunos pensaron en la posibilidad que venga a jugar a Newell’s. ¿Había ilusión en el gobierno que venga al país?

-Siempre sería un sueño tener a Messi jugando el torneo argentino, pero está con 34 años, está en un gran momento de su carrera. Ya va a haber oportunidad de verlo jugando en nuestra liga. Por lo pronto tenemos fecha de eliminatorias en breve, por lo que podremos ver a Messi en la Argentina con la Selección.

-¿Habrá posibilidad de ver a Messi en Rosario?

-Ese tipo de decisiones se toman entre AFA y Conmebol. Por supuesto que siempre intentamos y pugnamos que la Selección no se quede en Buenos Aires.

-Durante la gestión de Mauricio Macri se quitó el financiamiento obligatorio que tenía el Enard. ¿Están trabajando en un proyecto para volver a imponerlo?

-Lo venimos trabajando hace casi un año, desde fines del año pasado, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con miembros del Ejecutivo. Queremos que rápidamente se restablezca ese impuesto que le permitía al Enard financiarse. Creo que es importante que los deportistas de alto rendimiento no dependan de la política del gobierno de turno, no dependan de un financiamiento que no tenga que ver con que tal o cual fuerza política, qué importancia le dé al deporte. En Argentina el deporte es una cuestión de Estado, el alto rendimiento debe tener un financiamiento propio, así que hay que recuperar rápidamente ese financiamiento, que además le dio la creación al Enard, que fue un ente muy importante, que en Argentina tuvo muy buenos resultados.

-¿La idea es tomar un porcentaje del abono de los celulares, como había antes?

-Se está terminando de pulir, pero es una alternativa para que sea como fue.

-¿Qué balance hacen del desempeño argentino en los Juegos Olímpicos?

-Sabíamos que teníamos posibilidades en los deportes de equipo, que había algunos deportistas individuales que podían tener buenas actuaciones. Unos Juegos Olímpicos diferentes, raros, pero que nosotros hacemos una buena evaluación. Los procesos olímpicos llevan un tiempo, es difícil hacer una evaluación de los deportistas en este bravo que llevamos las riendas del deporte argentino, pero sí que el camino que estamos empezando hace un año y medio es el correcto, de apuntalarlos, de darles infraestructura, que vuelvan a tener financiamiento. Hay que recorrer un camino de mediano y largo plazo, las medallas no van a venir mañana, pero si todos acordamos que el deporte tiene que ser política de Estado, de acá a los próximos Juegos ya vamos a ver los resultados.







Recorrida de obras



“Argentina necesita de mucha inversión en infraestructura deportiva. Tener la posibilidad de ver que se invierte no solo con la práctica deportiva, sino también con la formación, para nosotros es muy importante. Y nos permite pensar en un proyecto de mediano y largo plazo, que es lo que necesita el país”, sostuvo el ministro de Deporte y Turismo, Matías Lammens, a propósito de la actividad que lo trajo a Santa Fe este martes, cuando compartió con el gobernador Omar Perotti una recorrida por la obra del futuro Complejo Educativo, Recreativo y de Alto Rendimiento Deportivo (Cerard), que el gobierno santafesino construye en la zona del Parque Independencia.

Actualmente, el Cerard se encuentra en sus últimas etapas, y su inauguración está prevista para el próximo mes de octubre. Allí funcionará el Instituto Superior de Educación Física N°11 (Isef), creado en 1944 pero hasta ahora sin sede fija. El monto actualizado de la obra asciende a los $ 878 millones.

Perotti anunció este martes que la Provincia avanzará con la construcción de una pileta olímpica, que estará emplazada a metros del futuro edificio. Ambas estructuras serán utilizadas como sedes para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 que tendrán lugar en Rosario.

