CONTÍNUOS OPERATIVOS EN EL

DEPARTAMENTO CASTELLANOS

En la noche de ayer, siguiendo las órdenes impartidas por la

Superioridad se realizaron operativos en todo el ámbito del

Departamento Castellanos con fines de seguridad y prevención.

En la localidad de Humberto Primo efectivos de la Comisaría No 7

junto a sus pares de Cuerpo Guardia Infantería realizaron

saturación y recorridas preventivas por zona urbana.

También hicieron lo propio personal de la Comisaría No 6 y

Comando Radioeléctrico quienes se abocaron a realizar patrullaje

por diferentes sectores de la ciudad de Frontera.

Finalmente, en la ciudad de Sunchales se desarrolló Operativo de

Alta Visibilidad y Control vehicular. Se efectuó patrullaje por zona

urbana, Microcentro y Bo Colón. Moreno, Cooperativo y Sancor

(Sector Avda. Independencia

a continuación Av. H.

Irigoyen hacia el Norte).

Además, se realizaron

recorridas en Estaciones de

Servicio y establecimientos

educativos. Participaron del

mismo personal de la

Comisaria No 3 de

Sunchales y Grupo de

Operaciones Tácticas con

asiento en la ciudad

mencionada. El operativo

finalizó sin novedades. -

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día lunes y madrugada del martes, en función

de las nuevas medidas emitidas en relación a la pandemia de

COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la

realización de amplios procedimientos con el objetivo de respetar la

normativa vigente; complementando las tareas que ya se vienen

desarrollando. Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la

presencia policial en todo el ámbito de la Unidad Regional. No se

detectaron infracciones a lo establecido legalmente.

Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de Relaciones

Policiales