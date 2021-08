Desde las 8.30 de este jueves se desarrollará una audiencia de procedimiento abreviado por un hecho de robo que había ocurrido en una vivienda de avenida Santa Fe al 2900 del barrio Belgrano de nuestra ciudad. Las partes arribaron a un acuerdo con la Fiscalía Regional de Rosario -el fiscal regional de Rafaela Diego Vigo se había excusado en su momento para intervenir- y, de esta manera, los cuatro imputados -dos de los cuáles son representados por el Dr. José María Silvela-, recibirán condenas de ejecución en suspenso por lo que tras a audiencia y si ninguna otra circunstancia lo impide, estarán recuperando la libertad.

El hecho

Tal como informáramos profusamente en su momento, el 17 de mayo pasado M E Z, G L L, H V C y G A L idearon un plan en común acuerdo para robar en el domicilio de calle Av. Santa Fe N° 2907 de la ciudad de Rafaela, donde reside C M P B y su núcleo familiar, para luego distribuirse el producto del ilícito. A tal fin, se distribuyeron los roles para llevar adelante el hecho ilícito: GEL se contactó telefónicamente con XXX (quien trabaja como empleada doméstica en dicho domicilio e intentó persuadirla de tomar parte en la ejecución del hecho ilícito, aportando además un auto Fiat Spacio Azul para llevar a GAL. a inmediaciones del lugar del hecho y facilitar su huida. Asimismo, se mantuvo en constante contacto telefónico con MEZ y con HVC, con quienes planificó los actos preparatorios y la consecuente ejecución del hecho. HVC, facilitó el número telefónico de la empleada a GEL para que entable la comunicación. MEZ, también, fue el encargado de darle alojamiento en su domicilio en la ciudad de Rafaela la noche previa a la comisión del hecho a GAL (quien tenía el rol de ejecutar el ilícito), con el objetivo de ultimar los detalles de su concreción. Dicha ejecución previamente planificada de común acuerdo tuvo lugar el 17 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 8.40, cuando GAL se apersonó con fines ilícitos en el domicilio mencionado donde se encontraba la mujer cumpliendo su trabajo como empleada doméstica en el lugar. Una vez allí, escaló una pared lindante que desemboca en el patio del domicilio para poder ingresar al mismo, llevando consigo un cuchillo de aproximadamente 27 cm de hoja. Luego, tras ser divisado por empleada, la agarró de los pelos, le tapó la boca y le manifestó “No grites, no grites». Tras ello, la obligó a ingresar al interior de la casa y le exigió que le entregue dinero. Privando en todo momento de su libertad a la víctima el sujeto la obligó a encerrar a los perros que se encontraban en el lugar y la llevó a recorrer el domicilio sujetada de los pelos y de las manos. Al llegar a uno de los dormitorios la obligó a sentarse en el suelo, le ató las manos a la pata de la cama con un cordón y le tapó la boca con cinta, para poder revisar el lugar con fines de apoderarse de cosas ajenas a su propiedad y que la víctima no lo detenga. Luego y tras poder desatarse la mujer logró salir de la vivienda dando aviso a personal policial que pasaba por el lugar quienes aprehendieron al delincuente en el interior del domicilio, no logrando consumar la sustracción de bienes ajenos.

Luego se produjeron las otras detenciones y también el secuestro del automóvil utilizado decretándosele a los cuatro la prisión preventiva que se mantuvo hasta la fecha donde tras el abreviado y la condena recuperarán la libertad.



DiarioCastellanos