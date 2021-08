El comercio electrónico en la región litoral creció un 145% durante el año pasado, situándose por encima del crecimiento del total del país, lo que representa $108.617 millones vs. $44.361 millones durante 2019. Esta cifra surge del estudio anual de comercio electrónico Región Litoral (integrada por Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Rios y Santa Fe), que realiza Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace).

También se difundieron datos de los primeros seis meses del año a nivel nacional referente a los pequeños y medianos comercios y emprendedores. El comercio electrónico facturó $26.300 millones de pesos en el primer semestre de 2021. Es un promedio de más de $145 millones de pesos vendidos por día. El dato surge de una edición de mitad de año del Nubecommerce, el informe de comercio electrónico en Argentina realizado por Tiendanube, la plataforma de e-commerce que reúne datos de más de 45 mil empresas que utilizan su tecnología para vender por internet en el país. En el primer semestre del año, la cantidad de negocios que se sumaron a Tiendanube en Santa Fe se incremento 19%.

En medio de la coyuntura de la Pandemia Covid-19 el comercio electrónico se convirtió en el protagonista, ya que fue una gran alternativa para que los usuarios puedan adquirir productos de forma online y segura. Esta tendencia se ve reflejada a grandes rasgos en la región de Litoral, donde los consumidores indicaron que eligen este canal por el ahorro de energía y esfuerzo que implica la compra online, seguido por el ahorro de tiempo y en tercer lugar por los descuentos/promociones.

“El comercio electrónico en Argentina continúa creciendo año tras año, principalmente debido a la pandemia y la imposibilidad de concurrir presencialmente a realizar las compras. Pudimos notar un crecimiento a gran escala en la región Litoral en relación la cantidad de productos vendidos, que aumentaron un 72% en relación al 2019 y la gran cantidad de nuevos compradores que sumaron un total de 20.058.206 de compradores en 2020”, resume Daniel King, director Comisión Región Litoral.

Esta región registra un crecimiento de la compra ocasional (46% en 2020 vs 34% en 2019) , superando el número a nivel nacional (32% en 2020). A partir de este dato, se puede inferir que son muchos los nuevos compradores que inician el camino de compra a través del canal, y cada vez son más las categorías que se suman. Un dato interesante es que la educación ingresa en la región como un aspecto muy relevante de compra.

Las categorías que más se incorporaron en 2020 son productos de cosmética y cuidado personal, computación, alimentos y bebidas, indumentaria no deportiva, indumentaria deportiva, educación, celulares y teléfonos, herramientas y artículos de construcción, hogar, muebles y jardín y línea blanca.

"Esta incorporación de categorías nos permite hablar de una adopción del canal para adquirir productos de uso diario así como también artículos de compra más ocasional como es computación, celulares y teléfonos, herramientas y artículos para la construcción, entre otros", se destaca en el informe de Cace.

Además, se detalla cómo realizan sus búsquedas pre compras y cómo compran. En ese sentido, se observó que el dispositivo que más usan en la región Litoral, tanto para realizar búsquedas como para efectuar la compra, es el mobile por sobre el desktop.

En tanto, lo que más investigan los usuarios para las compras que quieren realizar son: información del producto, precio, disponibilidad del producto en tienda y opiniones.

Respecto a los medios de pago lideran las tarjetas de crédito. El medio de pago más elegido es la tarjeta de crédito (60% durante el 2020, vs 58% en 2019) y débito (36% durante el 2020, vs 25% en 2019) a través de internet. Crece de modo moderado el pago en efectivo a la hora de retirar o recibir el producto (9% en el 2020 vs 6% en 2019) y la tarjeta de débito al retirar la compra (9% en el 2020 vs 8% en 2019). Además predomina el envío a domicilio.

Primer semestre

“El primer semestre de este 2021 confirma un profundo cambio en los hábitos de consumo de los compradores argentinos y la estrategia de venta online que continúan adoptando cada vez más emprendedores y pymes de la región. Durante el período de enero a junio, el promedio de nuevos compradores en tiendas nube descendió al 24% mientras que en el mismo período de 2020, este valor alcanzaba el 40%. Esto demuestra que realmente estamos viviendo rotundos cambios y que estos llegaron para quedarse”, comentó Alejandro Vázquez, Chief Commercial Officer y co fundador de Tiendanube.

El e-commerce en Argentina facturó $26.300 millones de pesos en los primeros seis meses de 2021, un 185% más que en el mismo período de 2020, alcanzando un ticket promedio de $5461, y registrando un aumento del 60%. Esto significa que la facturación de quienes venden a través de Tiendanube crece muy por encima de los índices de inflación.

Las ventas, por su parte, crecieron +79% (4.840.000 2021 vs 2.695.000 2020) con un total de +18 millones de productos vendidos, lo que reflejó un aumento del 74% (10.4 millones en 2020). La cantidad promedio de productos por orden de compra se ubicó en el rango de los 3.7 productos.

En cuanto al aumento del ticket promedio, las categorías que más se destacaron fueron deportes, electrónica y tecnología, juguetes y en último lugar hogar y decoración.

En el primer semestre del año, la cantidad de negocios que se sumaron a Tiendanube en el interior del país también creció. En Santa Fe hubo un incremento del 19% de nuevas tiendas en la plataforma.

Las 3 categorías con más ventas fueron indumentaria y accesorios, seguido de comida y bebidas, y finalmente salud y belleza. Esta última fue la revelación del segmento, ya que presentó un 65% de crecimiento en productos vendidos.

El ranking de provincias con más ventas se mantiene igual que en el 2020, estando en el top 5: CABA y GBA, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

El uso de dispositivos móviles se impuso nuevamente sobre las computadoras, siendo que 2 de cada 3 compras este semestre se efectuaron a través de smartphones o tablets. Lo que hace unos años atrás era tendencia, hoy demuestra que los usuarios navegan, evalúan y compran a través de sus dispositivos móviles.

En este sentido, las visitas por dispositivos móviles alcanzaron el 75% del total, mientras que el 25% se realizó por computadora.

Los medios de pago digitales fueron los preferidos de los compradores a la hora de abonar sus compras, alcanzando un 84% de las transacciones efectuadas a través de distintas pasarelas que hoy están disponibles en la plataforma. De ellos, el 64% de los usuarios eligió hacerlo a través de tarjeta de crédito, un 10% con tarjeta de débito y el 26% restante utilizó dinero disponible en su cuenta de pasarelas de pago. Mientras el pago personalizado, es decir, efectivo, transferencia bancaria o cheque, alcanzan el 16% restante del total de los pagos.

El 84% de las ventas fueron envíos a domicilio y mientras que los pedidos retirados en puntos de venta físicos que disponibilizan las marcas alcanzaron un 16%. Este pequeño crecimiento que se vio en el retiro de paquetes en los conocidos pick up points, podría relacionarse con el cese de las restricciones más duras que tuvieron lugar el año pasado.

Por otro lado, las ventas con envío gratuito en el semestre alcanzaron el 35,6% del total. Durante el primer semestre del 2020 el promedio fue de 38,1%, llegando al pico más alto durante el mes de abril de 2020 con un 41%. El envío gratuito se consolida como una estrategia diferencial para la conversión a venta en el momento de la compra.

En cuanto a las rutas más solicitadas para envíos durante el semestre se destacaron: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Entre Ríos.

Compra a través de redes sociales

Las redes sociales continúan impulsando las ventas en el e-commerce a nivel regional y potencian las visitas de aquellas marcas que trabajan en estrategias omnicanales con consistencia y eficacia. De enero a junio de 2021, el promedio de ventas realizadas a través de redes sociales fue del 40%, liderando Instagram el podio con +85% de las transacciones que suceden a través de la plataforma.

Como resultado, Tiendanube advierte una creciente utilización de este medio en la estrategia general de ventas de las empresas independientemente de si se trata de pequeños emprendimientos, pymes o grandes negocios.

