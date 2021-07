Agosto en Netflix: muchas novedades, algunas con sello argentino

Agosto con "A" de "Argentina". Este mes llegan a Netflix grandes series, películas, documentales y animaciones, varias de ellas con sello argentino. Los títulos que se sumarán a la plataforma de entretenimiento son para todos los gustos y plateas.

Entre lo más esperado se encuentran la serie argentina "El Reino" y las clásicas películas "Esperando la carroza" y "Tango Feroz". Pero hay más: desembarca la nueva temporada de "Riverdale", otra película de El Stand de los besos, más reality de las hermanas Kardashian. Llega La Directora, nueva serie protagonizada por Sandra Oh (Grey's Anatomy, Killing Eve). Para los organizados, llega una nueva serie de la mano de Marie Kondo para aprender a organizar esos espacios de la casa o el trabajo que son un desastre.

Hay opciones que no son tan populares pero cuyas historias son atrapantes con sólo ver el tráiler o leer de que se tratan, algo que sucede con "La Nube", "Despiértate" o la infantil "Vivo", entre muchas otras. En esta oportunidad son cerca de cuarenta los títulos para disfrutar solos, de a dos, con amigos o en familia.



Películas

Serán 15 los largometrajes que se irán sumando al catálogo durante diferentes días del mes de agosto. Como ya se mencionó, "Esperando la Carroza" es uno de los filmes argentinos que estará disponible en la plataforma. Filmada en el barrio porteño de Versalles, "Esperando la Carroza" se estrenó el 6 de mayo de 1985. Está basada en la obra de teatro homónima de Jacobo Langsner. Es un film "de culto" sobre una familia algo disfuncional que cree que la abuela murió cuando en realidad no es así.

También llega "Tango Feroz". Esta película de 1993 dirigida por Marcelo Piñeyro es protagonizada por Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, Antonio Birabent, Héctor Alterio e Imanol Arias. Está inspirada en la vida del cantautor roquero argentino José Alberto Iglesias Correa, más conocido como Tanguito. Fue un gran éxito en cines y también se convirtió en film de culto al pasar los años.

Entre otras películas que se destacan se encuentran la tercera y última parte de la película adolescente "El Stand de los Besos" en la que Elle, la protagonista, deberá decidir sobre su futuro antes de que termine el verano. Por otro lado, el thriller de terror "La Nube", original de Netflix, es de los más esperados, algo que también sucede con "Beckett", en la que el personaje principal, interpretado por John David Washington, está involucrado en una conspiración política.



Desobedience (01/08)

Los Intrusos (03/08)

Mudanza Mortal (04/08)

Tango Feroz (05/08)

Esperando la Carroza (05/08)

La Nube (06/08)

El Souvenir (10/08)

La Diosa del Asfalto (11/08)

El Stand de los Besos 3 (11/08)

Lokillo: nada es igual (especial comedia de Netflix) (12/08)

Beckett (13/08)

Amores Modernos (14/08)

La Posesión de Grace (15/08)

Sweet Girl (20/08)

Él es así (27/08)

Series

En la selección de series que Netflix ha optado por llevar a la pantalla de streaming, igualmente hay una producción argentina que ya ha despertado interés en los aficionados de la ficción nacional. Se trata de "El Reino", que reúne a destacados actores del país como Diego Peretti, el Chino Darín, Nancy Duplaá, Mercedes Morán, Vera Spinetta, Joaquín Furriel y Peter Lanzani, en el cual el poder juega un rol fundamental, el vicepresidente debe ascender una posición y es investigado el asesinato del jefe de Estado. El drama está dividido en 8 episodios.



Por otra parte, la estrella París Hilton vuelve al ruedo en un reality aunque esta vez dedicado a la gastronomía. "En la cocina con Paris Hilton" juntará a la empresaria y modelo con otras estrellas para crear distintos platos. En el caso de la quinta temporada de "Riverdale", semana a semana se estrenará un nuevo capítulo de la historia de los adolescentes que investigan la parte oscura de su pueblo.

Control Z: Temporada 2 (04/08)

En la cocina con Paris Hilton (04/08)

Hit&Run (06/08)

Necesito Romance (10/08)

Riverdale: Temporada 5 (12/08)

Por siempre jamás (13/08)

Valeria: Temporada 2 (13/08)

El Reino (13/08)

Clickbait (15/08)

Keeping up with the Kardashians: Temporada 5 (17/08)

La Directora (20/08)

Otra de las promesas en serie es la protagonizada por Sandra Oh, más conocida por su papel como la Dra. Cristina Yang en Grey's Anatomy, "La Directora". Con un desarrollo interesante, lleno de drama y comedia, una mujer toma el mando de una reconocida universidad por primera vez e intentará cumplir con todas las responsabilidades que le han caído en el escritorio.



Todo va a estar bien (20/08)

Despiértate (25/08)

Chicas Buenas: Temporada 4 (31/08)

¡A despertar la felicidad! con Marie Kondo (31/08)

Animación

Dentro de esta categoría, se destacan las producciones de animé a las que tanto ha estado apostando la plataforma en el último tiempo, pues las llamadas "mangas" son un éxito y no parecen tener fecha de caducidad. "The Witcher: la pesadilla del lobo" es la película del género asiático que promete, así como hay otros títulos en formato de serie que deberán aguardar hasta los últimos días del mes para su estreno, como sucede con "Edens Zero".



Darwin's Game (serie) (01/08)

Rey Chamán (serie) (09/08)

Monster Hunter: Leyendas del Gremio (película) (12/08)

The Witcher: La pesadilla del lobo (película) (23/08)

Edens Zero (serie) (26/08)

Por su parte, las producciones animadas para toda la familia también tendrán su lugar en el catálogo de Netflix en el octavo mes del año. Desde la tierna "Vivo" que sigue a un kinkajú fanático de la música, hasta la ya conocida "Hotel Transylvania" o la serie animada de "Rápidos y Furiosos", la plataforma traerá diferentes opciones para que los más pequeños puedan elegir.



Vivo (06/08)

Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones (08/08)

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 2 (10/08)

Rápidos y Furiosos: espías al volante (13/08)

The Loud House: la película (20/08)

Mi querido Arlo (27/08)

