Recuperaron el perro que habían robado en barrio La Cañada

RECUPERAN CAN SUSTRAÍDO

En el día de ayer, efectivos policiales tomaron conocimiento de un

hecho delictivo acaecido en una finca situada en calle Dr. Oyoli de la

ciudad de Rafaela, donde personas desconocidas sustrajeron

elementos entre ellos dinero en efectivo y un can de raza. Luego de

investigaciones realizadas se efectuaron requisas en dos viviendas

emplazadas en la ciudad arrojando una de ellas resultado positivo

procediendo al formal secuestro del can sustraído y a su traslado a

sede policial. Finalizados los trámites legales se hizo entrega del

mismo a su legítima propietaria.

Labor realizada por Comisaría No 1 y en colaboración Comando

Radioeléctrico.-

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En la tarde de ayer ocurrió un accidente de tránsito en intersección de

calles Falucho y D. Alighieri de la ciudad de Rafaela, Fueron partícipes

dos motocicletas, una marca Honda Econo 50 c.c. guiada por una

mujer de 44 años y la restante marca Zanella ZB conducida por un

joven de 25 años. Como consecuencia del suceso la mujer resultó con

lesiones graves.

Acudió al lugar personal del servicio de emergencias 107 y de la

Comisaría No 2 de Rafaela.-

En la madrugada de hoy, personal de la Comisaría No 7 acudió a zona

rural de Humberto Primo, por un siniestro vial.

Fue única parte una camioneta Toyota Hilux

guiada por un hombre de 75 años quien a raíz

del accidente resultó con lesiones leves.

Asistieron al lugar personal de Bomberos

Voluntarios de la localidad de Humberto

Primo.

CONTÍNUA PRESENCIA POLICIAL EN

FRONTERA

En la noche de ayer, se realizaron operativos saturación y recorridas

ordenadas por la Superioridad en los diferentes Barrios de la ciudad de

Frontera con fines preventivos y de seguridad. Participaron, personal

de la Comisaría No 6, Comando Radioeléctrico con asiento en esa

urbe. En tanto, los mencionados junto a personal de Control Público

desactivaron tres fiestas clandestinas labrando las actas

correspondientes.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día viernes y madrugada del sábado, en función

de las medidas emitidas en relación a la pandemia de COVID19, la

Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la realización de amplios

procedimientos con el objetivo de respetar la normativa vigente;

complementando las tareas que ya se vienen desarrollando. Debido a

ello, se intensificaron patrullajes y la presencia policial en todo el

ámbito del Departamento Castellanos. La labor mencionada produjo, la

confección de 04 actas de infracción a lo establecido legalmente en la

ciudad de Rafaela.-

Fuente : Policía de la Provincia de Santa Fe - Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de

Relaciones Policiales