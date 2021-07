A dos semanas de la muerte de Carlos Alberto Reutemann, y a días del cierre de listas nacional, una de sus hijas dejó abierta la posibilidad de seguir sus pasos y saltar a la política. Se trata de Cora, que en el último tiempo tomó mayor notoriedad en redes al convertirse en una de las voceras del estado de salud de su padre y también por ventilar algunas de las internas de la familia. Su nombre también sonó como candidata pero siempre como rumor.







Así como papá fue de casa en casa para preguntar que pensaba la gente si él se presentaba como Gobernador, hoy les pregunto : ustedes quieren que su hija siga sus pasos y sus convicciones? Todo por Santa Fé ? ❤️💙 — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 22, 2021

“Así como papá fue de casa en casa para preguntar qué pensaba la gente si él se presentaba como Gobernador, hoy les pregunto: ustedes quieren que su hija siga sus pasos y sus convicciones? Todo por Santa Fé ?”, consultó ya muy directamente Cora por Twitter este miércoles.

Rápidamente aparecieron cientos de respuestas de sus seguidores, entre los que le aconsejaban que no dé el salto, los que le sugerían que las convicciones no se heredan y los que opinaban que es una gran idea que pueda sumarse a algún espacio no kirchnerista.



Cabe destacar que esta no es la primera vez en los últimos meses que Cora Reutemann coquetea con integrar alguna lista de cara a las elecciones nacionales de este año. De hecho, a fines de junio mantuvo reuniones con referentes de distintos espacios, aunque luego negó que haya sido por su interés de ocupar una banca.

El día de la muerte del ex piloto de la Fórmula 1, el hermano del Lole se refirió a la posibilidad de que su sobrina siga los pasos del ex gobernador. “Hay que tener vocación, uno ve a algunos concejales que caminan mucho, saben lo que es la vida, los barrios, hay que tener oficio. Es una decisión de ella, se deja la vida”, había manifestado.

