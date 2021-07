El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, acompañado por el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, lanzó este martes el Registro Provincial de Centros Comerciales, herramienta que tiene como objetivo obtener mayor información del sector para llevar adelante iniciativas de promoción de la actividad comercial y del consumo.La presentación, realizada mediante una videoconferencia, contó con la participaron de representantes de centros comerciales, cámaras de comercio, centros económicos y centros comerciales a cielo abierto de toda la provincia.

El mencionado registro da cumplimiento a la ley Provincial N° 13.767 y la posterior reglamentación del gobernador Omar Perotti a través del decreto 105/21.

Durante el encuentro, Costamagna indicó que “de esta manera se consolida el fuerte trabajo de articulación que se está haciendo en cuanto a los centros comerciales tradicionales y a cielo abierto, tanto con las inscripciones en el registro como con el fortalecimiento que llevamos adelante en estos espacios. Esta es una línea de trabajo que hemos tomado desde el primer día como un desafío”.

“Seguiremos implementando estas herramientas, ya que entendemos que es la manera de lograr mayor llegada y eficiencia a los verdaderos beneficiarios que son los comercios y consecuentemente el consumidor”, concluyó el ministro.

Por su parte, Aviano precisó que “hoy nos reunimos con casi 100 entidades provinciales junto a las asociaciones y paseos de calle de las principales ciudades de la provincia. Es muy importante el apoyo realizado, y que vamos a seguir brindando a estas entidades, ya que durante el segundo semestre del año pasado y este año hemos otorgado aportes para el fortalecimiento institucional como nunca antes se había hecho en la provincia de Santa Fe. Muchas entidades recibieron un aporte económico para sostenerse”.

Asimismo, el funcionario destacó que “se ha hecho una inversión de casi 17 millones de pesos, muy bien invertidos y orientados a 54 instituciones. Hubo también 11 instituciones que no pudieron recibir el aporte por no contar con la documentación al día o no poder funcionar normalmente, por eso el registro tiene ese objetivo. Hoy lanzamos la inscripción online y por supuesto seguiremos acompañando a todas las instituciones articulando las distintas políticas provinciales, en el marco de la mesa de diálogo creada por el gobernador Omar Perotti el año pasado”.

El Registro Provincial de Centros Comerciales debe realizarse de manera online y estará habilitado permanentemente. Para acceder al mismo se debe ingresar al siguiente enlace: https://www.santafe.gob.ar/registrocomin/