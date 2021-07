Stefi Roitman se convirtió en el foco de atención de las redes sociales luego de que varios usuarios la criticaran por los desorbitados precios que tienen sus bikinis. La actriz lanzó su propia marca junto a su socia, la diseñadora y cantante Mery Racauchi, y fue duramente cuestionada ya que mantiene las tarifas en ¡dólares!

La artista montó un increíble desfile en Miami para el lanzamiento de sus trajes de baño que fueron elogiados por tener gran variedad de talles. Además se caracterizó por el despliegue musical que montaron Mau y Ricky, y los invitados presentes, como Lelé Pons y la sobrina de Chayanne, entre otros.

"El emprendimiento nació en cuarentena como en esa búsqueda que le sucede a todos en cuanto a qué tenemos adentro. My Happy aparece para buscar ese empoderamiento femenino y la libertad de todos los cuerpos", indicó la futura esposa de Ricky Montaner en diálogo con "Intrusos".

Pero más allá del gran evento, la host digital de "La Voz Argentina" fue repudiada por los usuarios de Twitter que se indignaron por sus precios, que oscilan entre los 45 y 50 dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Stefania Roitman (@stefroitman)

"Horribles las mallas. Nunca me pondría algo así ni mucho menos gastaría $10.000 pesos por una malla. ¡Una locura!"; "No incluye a nadie vendiendo a 100 dólares esta atrevida" y "La página está en dólares y en inglés. Pensé que Argentina estaba incluida en todo esto pero claramente no, porque una malla a 50 USD serían unos 10.000 pesos", fueron algunos de los comentarios.

Además, la web de la marca informa que el envío de pedidos superiores a 80 dólares es gratuito en Estados Unidos, mientras que al exterior cuesta 15 dólares.

Stefi roitman te vende una bikini que se te ve media concha a 50 dolares ✨✨✨ — Tole😈 (@Agustoled01) July 12, 2021

Que flasho stefi roitman con poner más de 100 dolares uña bikini — M 🎀 (@MeliParzajuk) July 12, 2021