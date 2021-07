Se detuvo a un menor en la tarde de ayer

MENOR DETENIDO

En la tarde de ayer, personal policial de Comando Radioeléctrico

que se encontraba realizando patrullaje preventivo ordenado por

la Superioridad, al hacer paso por intersección de calles Geuna y

Chaco de la ciudad de Rafaela, divisó a un joven quien al notar la

presencia policial aceleró su marcha.

Rápidamente se lo identificó tratándose de un menor de 16 años.

Tras diligencias realizadas se corroboró que el mismo tiene

Pedido de Paradero y Detención vigente a requerimiento de la

Comisaría No 13. Se lo trasladó en calidad de resguardo a sede

policial, procediendo a su detención por orden del Juzgado de

Menores de la ciudad de Rafaela.

ARMA BLANCA SECUESTRADA

En el día de hoy se secuestró un arma blanca en la ciudad de

Sunchales.

En relación a una gresca ocurrida en horas de la tarde y luego de

averiguaciones realizadas se efectuó una requisa domiciliaria en

una vivienda emplazada en calle Pellegrini. El procedimiento

arrojó resultados positivos procediendo al formal secuestro de

una cuchilla de interés para la causa. En tanto, se notificó en

estado de libertad a una mujer por el

delito de Amenazas Calificadas. Lo

incautado fue trasladado a sede

policial a los fines pertinentes.

Labor realizada por Comisaría No 3

de Sunchales y en colaboración

Grupo de Acción Táctica con

asiento en la mencionada ciudad.-

ESCLARECIMIENTO DE ILÍCITO.

En la tarde de ayer, personal policial tomó conocimiento de un

ilícito perpetrado por menores de edad en un predio deportivo

situado en zona sur de la ciudad de Rafaela.

En un rápido accionar, efectivos de la Brigada Motorizada,

realizaron saturación por las inmediaciones, logrando dar con dos

menores de similares características a las aportadas con pelotas

de fútbol en su poder. Se los identificó tratándose de dos menores

de 8 y 12 años los cuales fueron trasladados a la Comisaría No 1

en calidad de resguardo junto al

secuestro de tres pelotas de fútbol.

Por otro lado, personal de la Policía

de Acción Táctica tras ser alertados

sobre el ilícito realizaron patrullaje por

la zona y trasladaron hacia sede del

Destacamento No 9, en calidad de

resguardo a cuatro menores de 13 y

16 años e incautaron dos pelotas.

Finalizados los trámites legales los

menores fueron restituidos a sus

progenitores. –

INDIVIDUO DETENIDO

En la víspera, se detuvo a un hombre de

43 años en la ciudad de Frontera.

Personal de la Policía de Acción

Táctica que se encontraba realizando

patrullaje preventivo, al hacer paso por

calle 100 divisó a dos sujetos a pie

llevando una motocicleta. Al notar la

presencia policial los mencionados

aceleraron la marcha. Rápidamente se

les dio la voz de alto para realizar un chequeo y uno de los

mencionados adoptó una actitud hostil hacia los uniformados,

procediendo a su traslado a sede policial. Posteriormente, por

orden del Fiscal en turno se efectuó su detención.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En el día de ayer, una joven de 22 años que circulaba en bicicleta

resultó con lesiones leves tras formar parte de una colisión. Siendo

la parte restante un automóvil marca Citroën C4 conducido por un

joven de 27 años. El suceso ocurrió en el cruce de Bv. Roca y calle

H. Marelli de la ciudad de Rafaela. Trabajaron en el lugar personal

del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría No 2 de

Rafaela.

En la noche de ayer, un siniestro vial tuvo lugar en intersección de

las arterias Bolívar y Lainez de la ciudad de Sunchales. Formaron

parte dos motocicletas una de ellas marca Suzuki, modelo 100 al

mando de y la restante Honda Modelo CG guiada por un joven de

23 años. A raíz del accidente ambas partes resultaron con lesiones

leves. Acudieron al lugar personal del servicio de emergencias 107

y de la Comisaría No 3 de Sunchales.-

En la madrugada del día de hoy, en Ruta Provincial No20 acceso a

la localidad de Zenón Pereyra ocurrió un accidente de tránsito.

Fueron partícipes una motocicleta Suzuki AX100 special conducida

por un joven de 19 años y otro joven de 20 años que circulaba en

un motovehículo. Los mencionados fueron trasladados por el

servicio de emergencias 107 al Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad

de San Francisco, donde constataron lesiones graves en ambos.

Trabajaron en el lugar personal de la Comisaría No 12 de y

Bomberos Voluntarios de Zenón Pereyra.

OPERATIVOS EN FRONTERA Y JOSEFINA

Durante la tarde y noche del día ayer y la madrugada del día de

hoy se realizaron, siguiendo directivas emanadas por la

Superioridad, diferentes operativos de prevención y control de

seguridad en la ciudad de Frontera y Josefina con saturación por

los diferentes barrios y puntos fijos. Los procedimientos están

integrados por personal y móviles del Comando Radioeléctrico

de Frontera, Destacamento No 6 Acapulco, Comisaria Sexta

URV, Subcomisaria No 8 Josefina y Brigada motorizada de la

Zona de Inspección No 5.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día jueves y madrugada del viernes en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la pandemia

de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la

realización de amplios procedimientos con el objetivo de respetar

la normativa vigente; complementando las tareas que ya se vienen

desarrollando. Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la

presencia policial en todo el ámbito de la Unidad Regional. La labor

mencionada produjo, la confección de 07 actas de infracción a lo

establecido legalmente en la ciudad de Rafaela.