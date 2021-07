Llegó el gran día. Este jueves 1º de julio del 2021, finalmente, Lionel Messi es jugador libre. Su contrato con el Barcelona terminó este miércoles 30 de junio y, si bien todo parece indicar que lo renovará en cuanto regrese a España, el crack rosarino terminará lo que le quede de la Copa América sin tener club.

No hay dudas de que no hay club que no sueñe con tener al mejor jugador del planeta en sus filas, pero hay muy pocos que realmente pueden permitírselo. La magia del capitán de la selección argentina hace soñar los amantes del fútbol alrededor del planeta. Y ninguno quiere dejar pasar la oportunidad de tentarlo para ficharlo, aunque profundamente sepa que es imposible logararlo.

Si bien Joan Laporta, presidente del Barsa, les dijo a lo hinchas se queden "tranquilos", una señal clara de que Messi renovará el vínculo con el club catalán, el Ibis, un equipo del ascenso de Brasil que se autodefine como "el peor del mundo" le hicieron una desopilante propuesta al futbolista argentino.

El Ibis Sport Club en su cuenta de Twitter dio a conocer la oferta que le hizo a la Pulga: se trata de un contrato es por 15 años y que empezaría este mismo jueves y le pagarían un salario por productividad. También aclararon que no puede hacer muchos goles y que ese es un motivo para rescindir el vínculo. Además, tiene prohibido ser campeón ya que en el club hacen culto de la derrota.



La cláusula más bizarra que tiene el contrato para la Pulga es la sexta y última. Para firmar, Leo tendría que jurar tres veces ante un espejo que ¡Pelé es mejor que Maradona! La divertida propuesta del Ibis se viralizó en Brasil y el posteo en Instagram tuvo más de 27.000 "me gusta"

Más allá de la humorada del club de Pernanbuco, otro club ratificó que le gustaría y sueña tenerlo entre sus filas: Newell's Old Boys, el club del que Messi es hincha desde su más tierna edad. El equipo del parque Independencia tiene siempre las puertas abiertas en caso de que el hijo prodigo decida volver a las raíces.



Así lo hizo saber en el tuit que lanzaron en los primeros instantes de este primero de julio, tentando entre broma y certeza a quien mejor los representa en el planeta: "Hola Leo, estás ahí? En Argentina recién ahora es 1 de julio… (El que no arriesga no gana)", escribieron desde la cuenta oficial de la Lepra.

En un hilo, hubo una segunda publicación del club rojinegro. La palabra “Siempre”, un corazón rojo y otro negro, un 10 y una cabra, más una foto de la hinchada de Newell’s con una bandera dedicada a Leo, que incluye esta leyenda: “Messi: tu sueño es nuestra ilusión. NOB... te alienta y te espera”.



En el club donde Messi dio sus primeros pasos saben que es un sueño fichar al astro argentino, que es una cuestión de tiempo su renovación con el Barcelona. Sin embargo, no dudan de demostrarle cuánto lo quieren y admiran y cuánto les gustaría que alguna vez vuelva a ponerse esa camiseta rojinegra. El poste fue un gesto de amor por su ídolo.

Fuente: LaCapital