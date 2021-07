Una intendenta de la provincia de Córdoba se sumó a la campaña de vacunación contra el coronavirus colocando ella misma las dosis a los habitantes de Tránsito, la localidad que gobierna. De acuerdo a lo que explicó, la jefa comunal decidió colaborar ante la ausencia de personal de salud suficiente en el marco de la llegada masiva de dosis.



Elisa Carrizo es intendenta de Tránsito. Este jueves está en el vacunatorio local contra el covid-19 desde las 7 pero no de visita sino que ella misma, en persona, coloca las dosis, como si fuese una enfermera o voluntaria más. Hoy, junto a una compañera, tienen por delante la atención a 200 personas. En diálogo con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), explicó los motivos de su nueva función: “Tenemos dos enfermeras con covid y venían muchas dosis, la dirección del Centro de Salud me pidió buscar más enfermeras y todas las de la región están abocadas a esto de la vacunación, entonces me ofrecí a hacerlo, dedicarme a esto porque lo demás puede esperar”, sostuvo.

Carrizo tiene conocimiento en relación a la vacunación y advierte en ese sentido: “Hay que tener responsabilidad de la carga de la dosis y cuidado en la asepsia, yo lo tomo como algo esperanzador en medio de lo vivido, un alivio. Una le inocula esperanza a la gente”. Y agregó: “El año pasado no teníamos inmunidad ni sabíamos cómo íbamos a afrontar la pandemoa y ahora llegó la vacuna y hay que aprovecharla, salir todos juntos de la crisis”.

Consultada sobre la reacción de la población de Tránsito a la campaña, manifestó: “Hay mucha gente que minimiza la enfermedad, muchos jóvenes a los que se escucha decir esto de que «de algo me voy a morir» y no toman conciencia”. Es por esto que pidió: “Hay que inscribirse, tienen que pensar que ya hay millones de personas vacunadas y no se han muerto, hay que ser solidarios con los otros, tener empatía porque sin vacunarme corro el riesgo de infectar a otras personas”.

Fuente: Rosario3