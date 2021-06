Jubilación: cómo iniciar el trámite cuando no se tienen todos los años de aportes

En Argentina, según los últimos datos difundidos por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), existen 5,2 millones de jubilaciones y 1,6 millones de pensiones otorgadas. Para formar parte de este grupo es necesario tener en cuenta los años de trabajo con aportes y la edad de las personas. Para las mujeres, es de 60 años y para los hombres, de 65. En ambos casos, tienen que haber aportado durante 30 años.

Sin embargo, muchas personas que forman parte de la economía informal, si bien cuentan con la edad necesaria, no llegan a cumplir con la totalidad de los requerimientos por no tener la cantidad suficiente de años de aportes.

En ese sentido la moratoria previsional es una medida que permite adquirir los años que hagan falta para jubilarse. La misma equivale al haber mínimo (hoy $23.064) y consiste en la adquisición de la jubilación, pero con unos descuentos; los cuales son para compensar los años sin aportes.



La ley 24.476 estableció un plan de moratoria que sirve tanto para varones como para mujeres. Foto Orlando Pelichotti.

En el caso del descuento de la moratoria, éste no será por siempre; sino que se extenderá por 60 meses, es decir, 5 años. Luego se cobrará la jubilación sin ese descuento.

¿Cómo hago para saber cuántos años de aporte tengo registrados?

Para conocer la situación particular de cada persona, se pueden consultar los siguientes datos referidos a su historial laboral, completando un formulario en ANSES:

Las declaraciones juradas presentadas por tus empleadores.

Los períodos registrados y tus remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista.

Información suministrada por las provincias transferidas a la Nación, en caso de que corresponda.

La constancia de historia laboral emitida de forma online no requiere la autenticación de un agente de ANSES. Los trabajadores también pueden solicitar un reconocimiento de servicios, que es una resolución firmada por ANSES con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional.

La consulta del historia laboral es personal, se accede con la Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES > Trabajo > Consulta de Historia Laboral.

¿Cuáles son los planes vigentes para jubilarse y qué condiciones tienen?

1. Moratoria Ley 24.476

Requiere una evaluación socioeconómica previa. Cubre desde el 01/01/1955 al 30/09/1993 y desde los dieciocho 18 años de edad. La deuda se puede cancelar al contado o en un plan de hasta 60 cuotas, ajustados semestralmente por el índice de movilidad.

En el caso de las mujeres: si recientemente cumplió 60 años, podría entrar a la moratoria por los aportes equivalentes a 14 años, y debería tener ya contribuidos al menos 16 años. Una opción, de no tener esos aportes previos, es demorar el pedido de la jubilación y contribuir hasta completar el requisito.

En el caso de los hombres: un varón que recientemente cumplió 65 años podría declarar deuda por hasta 19 años y, entonces, la moratoria le alcanzaría para jubilarse si tiene al menos11 años de aportes ya ingresados. De esa manera, completaría los 30 años requeridos para la jubilación regular. Los 21 años representan el tiempo transcurrido entre el momento en que la persona cumplió 18 años y el último mes por el que se puede ingresar en la moratoria.



También está vigente el plan de moratoria, de la ley 26.970, que es sólo para mujeres. Foto Maxi Failla

2. Alternativas sólo para las mujeres

También está vigente el plan de la ley 26.970, de 2014, prorrogado en 2016. Esta moratoria es para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria (60 años, y menores de 65 años), prevista en el artículo 37 de la Ley N° 24.241.

Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 al 31/12/2003 y desde los 18 años de edad.

En este caso, una mujer de 60 años debe tener 6 años de aportes con posterioridad al 31 de diciembre de 2004 para poder acceder.



La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.

En los casos de personas que cuenten con una pensión por viudez, para obtener su jubilación deberán abonar la moratoria de contado, sin poder acceder al plan de pagos.

De acuerdo con los números que maneja la Anses, más de 300.000 mujeres de entre 59 y 64 años están en edad de jubilarse, pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de servicios requeridos entre sus aportes registrados y los períodos que pueden reconocerse por la actual moratoria.

"Si bien recientemente el Gobierno informó que está en estudio la posibilidad de permitir a mujeres que estando en edad de hacerlo no cuenten con ningún aporte requerido para acceder a la jubilación, a través del 'Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado', todavía no hay nada dispuesto. Esto tiene que salir por decreto o por ley y por ahora no hay más novedades que eso", aclaró la abogada especialista en derecho previsional, Silvia Arce, a Clarín.

"Lo cierto es que hasta el momento no se puede jubilar nadie sin ningún tipo de aporte. Y en Argentina el mayor problema que se tiene es que todavía muchas mujeres no cuentan siquiera con los aportes mínimos necesarios", destacó.

¿Qué es la valoración económica y por qué puede ser un impedimento para acceder a la moratoria?

Para que una persona sea aceptada, la Anses hace una evaluación socioeconómica. En ella se consideran los ingresos, el patrimonio, los gastos y consumos.

La persona que desee acceder a la moratoria no deberá estar cobrando ninguna jubilación (nacional o provincial), plan social o pensión no contributiva. En caso de estar cobrando alguno de estos beneficios deberá renunciar a éstos para acceder a este tipo de jubilación sin aportes.

Por otro lado, según detalló la abogada Arce "si la persona paga bienes personales quedarán excluidos y si se tuvieron percepciones de plata en blanco durante el último año de más de $ 90.000, también".

“La problemática radica en que las moratorias existentes benefician a un grupo muy reducido de personas dado que se necesitan contar con aportes, y además es necesario superar la evaluación socio económica prevista por la ley”.





Para que una persona sea aceptada, la Anses hace una evaluación socioeconómica, que puede ser excluyente. Foto: Orlando Pelichotti

¿Qué es la PUAM?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es un pago mensual al que pueden acceder los adultos que hayan cumplido 65 años y que no cuentan con los años mínimos de aportes necesarios para jubilarse ni con otro beneficio previsional, y tengan los últimos 10 años de residencia en el país (20, si son extranjeros).

La PUAM equivale al 80% de un haber mínimo y puede ser cobrada en forma temporal. Con este beneficio, se puede seguir trabajando hasta alcanzar los años requeridos de aportes que permitan acceder luego a una jubilación ordinaria, cobrar asignaciones familiares y acceder a créditos de ANSES.

Con el último aumento, correspondiente al mes de junio, de 12,12% el haber mínimo llegó a $23.064 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $ 18.451, sin incluir los dos bonos excepcionales.



¿Cómo iniciar el trámite para solicitar la PUAM?

Tanto para dar inicio a los trámites de planes de moratoria como a la solicitud del PUAM será necesario contar con los datos personales y relaciones familiares actualizados. En Mi ANSES se puede consultar la información personal y familiar.

1. Antes de pedir un turno, consultar cuál es la Unidad de Atención Integral (UDAI) u oficina de ANSES más cercana a su domicilio.

2. Solicitar un turno online para la atención personalizada a través de la web de ANSES. El trámite es gratuito.



3. Consultar la información del día y el lugar del turno asignado. Se puede aceptar o cancelar.

4. Presentar la documentación de manera presencial en la Unidad de Atención Integral (UDAI) u oficina correspondiente al turno asignado.

En el caso de tener dudas o requerir más información al respecto, comunicarse con la ANSES al número 130, de 8 a 20 horas.

Fuente: Clarin