El gobernador Omar Perotti visitó este miércoles el departamento Vera para presidir la licitación de la pavimentación de un tramo de la ruta 3 en Garabato y la firma del convenio para el estabilizado granular de la ruta provincial Nº 98-s. También, participó del concurso de precios destinados a la construcción de la nueva Guardia, refuncionalización de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), clínica e instalación de un nuevo módulo Covid-19 del hospital Regional de Vera.



Más tarde, el gobernador de la provincia inauguró la obra de desagües cloacales en la Estación Elevadora Nº 6 de Vera. El monto total de los trabajos demanda una inversión de $1.904.597.089.

El gobernador afirmó que “todas estas inversiones no se hacían porque se privilegiaba traer un discurso de las cosas que se iban a hacer aquí, pero se terminaban haciendo en otro lado donde vive más gente o, siendo directo, donde hay más votos. Eso llevó a que nuestro norte se quede vacío. Esta realidad tenía que terminar algún día, porque tenemos que empezar a invertir aquí con el pleno convencimiento de que un rosarino y un santafesino entienden que es una buena inversión para ellos también”, explicó Perotti.

“Rescato a quienes se quedaron aquí a pelearla, a convencer y a machacar que estas obras son útiles”, afirmó Perotti, quien agregó: “Tenemos que encontrar ese funcionamiento adecuado que nos permita que la localidad tenga su terapia. La llevará adelante el sector público mayoritariamente y permitirá que se complemente si el privado la necesita, porque la que la está necesitando será un vecino. Entonces, este tipo cosas son las que hay que pensar también: cómo nos integramos plenamente en el sistema de salud”, añadió el gobernador de la provincia.

Más adelante, Perotti aseguró: “Quiero decirles que estos imposibles a veces se montan para ponernos lejos los sueños, pero está claro que esta población de nuestro norte no deja de soñar. Ningún santafesino deja de soñar aún en pandemia, porque estamos poniendo lo mejor para salir, ya pensando en cómo vienen otra vez las cosas que queremos. Aún en plena pandemia, estamos haciendo estas obras”, enfatizó.

“He sido muchas veces crítico de los modos –recordó el gobernador-. Esos recursos nosotros decíamos que tienen que quedar en la región. Es decir, no era imposible. Había una decisión equivocada en la asignación de los recursos. Algún día esto tenía que cambiar”, finalizó Perotti.

En tanto, la intendenta de Vera, Paula Mitre, indicó que “es un día muy especial para nosotros, un día doblemente histórico, porque más allá de ser el día de nuestra fiesta, es un día donde el gobierno de la provincia da respuesta a una de las demandas más importantes que teníamos los verenses: tener una Unidad de Terapia Intensiva funcionando. Este es el resultado del trabajo mancomunado y colectivo, porque entendimos que tenemos que dejar de lado las confrontaciones y ponernos a trabajar”, remarcó.

Por su parte, la directora del Samco, Beatriz Villa, señaló: “Esta Unidad de Cuidados Intensivos es sinónimo de que no vamos a estar pidiéndole una cama a otros efectores. Contar con ese servicio tan importante es lo que nos estaba faltando en esta pandemia para decir que este hospital regional está brindando todo el cuidado a los pacientes críticos, más sabiendo que se quieren quedar en su lugar. Gracias por pensar en este territorio y en esta UTI tan necesaria”, concluyó Villa.

En la oportunidad se presentaron dos ofertas para las obras del hospital Regional de Vera: De Paoli & Trosce Constructora SRL ofertó $ 277.978.741,07; y Cocyar S.A. que cotizó $ 279.494.488,78. El presupuesto oficial es de $244.993.390,80.

APORTES A COMUNAS

Durante el acto, el gobernador entregó a la comuna de La Gallareta $500.000 en concepto de aportes por emergencia climática. En tanto, Margarita recibió $2.178.462 para la adquisición de un tractor; y $150.000 por emergencia climática.

Asistieron al acto, además, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia; el secretario de Salud, Jorge Prieto; el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann; y el senador departamental, Osvaldo Sosa, además de integrantes de la Comisión de Salud, personal de salud y directivos del hospital.

EN GARABATO

Previamente, en la comuna de Garabato, el gobernador Perotti presidió el acto de apertura de sobres con las ofertas para mejorar y pavimentar la ruta provincial N° 3, en el tramo Los Tábanos-Cañada Ombú. El presupuesto oficial es de $1.522.103.698 y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

En la oportunidad, Perotti expresó que “sin dudas hoy es un día importante para todos los santafesinos. Algunos pueden pensar que cuando se está en campaña, se prometen o dicen cosas que la gente quiere escuchar para que los voten. Nosotros seguimos diciendo lo mismo: nuestro compromiso con el desarrollo de la provincia tiene en el norte uno de los capítulos esenciales”.

“Nuestra vocación -continuó- de integrar territorialmente esta provincia, de equilibrarla poblacionalmente, es lo que nos lleva a que el norte tenga, precisamente, esa importancia. Y podemos hablar de esto en todos los rincones de la provincia”, afirmó el mandatario santafesino.

Luego, el gobernador señaló: “Quiero destacar el esfuerzo de quienes siempre plantearon la necesidad de esta obra durante muchísimos años. Y también que todos tengan memoria de que esta obra se podía hacer, pero muchos miraban para otro lado. Llevamos a cabo esta obra, con esta inversión tan importante, que se suma a las que venimos haciendo en todo el norte de la provincia, para que la gente de aquí pueda arraigarse y quedarse definitivamente en este lugar”, agregó Perotti.

“A esta obra la estamos haciendo con recursos propios, fruto de una buena administración y también de reorientar recursos de la zona que iban para otro lado. Esta es la Santa Fe que estamos poniendo de pie, descentralizándola, teniendo como protagonista a cada pueblo y ciudad. Estamos viviendo el mayor proceso de descentralización de recursos hacia municipios y comunas en la historia de la provincia, y lo estamos haciendo en pandemia”, finalizó el gobernador de la provincia.

UN GOBIERNO QUE HACE HISTORIA EN EL NORTE

La ministra de Infraestructura, Silvina Frana, señaló que “hoy es un gran día para el departamento Vera. Esta inversión no es un tema menor, porque habla a las claras de la vocación del gobierno de la provincia de estar presente en el norte, de cumplir con la palabra, de que tenemos una política de Estado hacia esta zona de los Bajos Submeridionales”.

Además, Frana afirmó que “en lugar de hacer grandes anuncios, hoy estamos junto a ustedes, los pobladores de este norte, abriendo los sobres para empezar ya mismo un proceso y que en pocos meses se van a ver las máquinas en obra”.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, destacó que “es una obra muy importante para la zona que demanda una inversión de más de 1.500 millones de pesos y un plazo de obra de 18 meses”. Luego, anunció que “el otro tramo de ruta que llega a Los Amores tiene el proyecto terminado y está próximo a licitarse”.

A su turno, el senador provincial Osvaldo Sosa, agradeció “la decisión política del gobernador de cumplir con lo prometido y lo charlado hace muchísimo tiempo sobre las necesidades de la región: esta obra cambia el perfil de todo el departamento Vera. El gobernador hoy aquí está haciendo historia. Estoy muy agradecido”, remarcó.

En tanto, la presidenta comunal de Garabato, Belkis Villalba, dijo que “estamos muy contentos de poder ofrecer nuestra casa, estamos contentos y queremos que sigan anunciando más obras. En medio de esta pandemia el gobierno provincial siguió trabajando con todos y por todos, no abandonó los vacunatorios, los hospitales. No abandonó a las comunas, no abandonó a nadie. Eso tiene una gran importancia porque no es fácil estar asumiendo y a los tres meses viene esta pandemia que nos arrasa. Lo felicitamos gobernador”, añadió.

OFERTAS Y TRABAJOS

Al llamado a licitación se presentaron cinco oferentes: ICF S.A. presentó una oferta de $ 1.407.649.266,84; Rava S.A. de Construcciones lo hizo por $ 1.579.185.491,62; Edeca S.A. ofertó $ 1.659.013.343,03; Néstor Julio Gurechet S.A. cotizó $ 1.353.232.362,61; y VialAgro S.A. hizo un ofrecimiento de $ 1.497.949.111,38.

La obra cuenta con un desarrollo de 23,1 kilómetros y no se modificará la traza actual de la ruta 3, como tampoco se realizará corrimiento del eje existente, procediéndose al alteo y pavimentación del camino.

Para el proyecto se incluyen obras complementarias, desbosques, destronques y retiro de especies arbóreas, recubrimiento de banquinas y taludes, construcción de alcantarillas transversales, alcantarillas laterales de caños de hormigón, ejecución de refuerzo de muros, señalización vertical y horizontal de todo el tramo, instalación de iluminación en el cruce de Cañada Ombú.

FIRMA DE CONVENIO CON LA COMUNA DE GARABATO

La Dirección provincial de Vialidad firmó en la oportunidad un convenio con la localidad de Garabato que se compromete a realizar la obra de construcción de estabilizado granular de la ruta provincial Nº 98-s, en el tramo comprendido entre la RP N°3 y la RP N83-s, con un desarrollo de 11.800 metros.

En esta obra que tiene una espera de más de 30 años para la localidad, la provincia destina para los trabajos la suma de $137.500.000 con un tiempo de ejecución de 120 días a partir de la firma del acta.

Estuvieron presentes, además, el intendente de Calchaquí, Oscar Cuello; el presidente comunal de Los Amores, Omar Walker; el presidente comunal de Los Tábanos, Ángel Mestre; el presidente comunal de Cañada Ombú, Armando Quintana; el presidente comunal de Tartagal, Ramón Ledesma y de Fortín Olmos, Rodríguez Acevedo, entre otras autoridades provinciales, comunales, representantes de empresas y de asociaciones civiles.