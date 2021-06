Tras su paso por TV Nostra, Diego Ramos regresó a la pantalla chica en el programa Editando Tele como reemplazo de Diego Korol. En medio del debate por los dichos de Juana Viale hacia Gladys Florimonte, el actor cuestionó a la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand.



En la mesaza del último domingo, Gladys habló de las dificultades económicas que atraviesa en el marco de la pandemia. Contó que se mudó a Córdoba y que ajustó los gastos.

Entonces, Juana le recordó que ella votó a Alberto Fernández porque "quería un cambio".

"En este programa, cuando estaba la abuela (Mirtha Legrand), dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros...", ironizó Juana.

A su turno, Diego Ramos dijo: “A mí la cassata se me atraganta si me dicen así. La forma fue demasiada directa y quizás ella se olvida que también es actriz, por lo que tiene que entender que Gladys hace un año y medio que no está trabajando”.

Tomás Dente, que también es parte del programa, agregó: “Para mí Juana metió la pata y no estuvo bien lo que hizo. Sin embargo, cuando empiezan a arremeter contra ella porque es «la nieta de» o «porque nunca tuvo necesidades», me parece que le pifian”.

Fuente: Rosario3