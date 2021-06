Hoy a las 15.30 juega Atlético

Golpeado por la seguidilla de derrotas, por el mal momento futbolístico que atraviesa y por el clima ‘tenso’ que se vivió durante el fin de semana con pintadas amenazantes en el estadio, Atlético de Rafaela irá por la recuperación ante Barracas Central.

La ‘Crema’, que tuvo la baja de Gastón Tellechea a último momento, y el ‘Camionero’ estarán jugando este martes por la fecha 13 de la zona B del torneo de la Primera Nacional, a las 15.30hs, con arbitraje de Diego Ceballos y con televisación de TyC Sports Play.

Pese a que el comienzo no había sido el mejor, alternó buenas y malas. El conjunto albiceleste se perfilaba como uno de los que pelearía por meterse en los puestos de reducido, pero el parate del torneo por pandemia (fue casi de un mes) no le hizo bien. Dos derrotas seguidas, un solo punto de los últimos 12 que hubo en juego, vivaron sus expectativas que hoy pasan por encontrar nuevamente un rumbo futbolístico y ‘apagar’ el clima caliente que se vive por estas horas en Alberdi.

Tras la derrota del pasado jueves ante Instituto (1-0), aparecieron pintadas en las paredes del estadio Monumental con amenazas para ‘todos’, entendiéndose jugadores y cuerpo técnico.

“La paciencia se acabó. Hay balas para todos”, indicaba uno de los escritos. También, en otro sector: “La última oportunidad o cobran todos”, escribieron.

Y para esos ‘hinchas’ la última oportunidad sería el encuentro de este martes, donde Atlético se enfrentará por primera vez en su historia profesional ante Barracas Central.

Si bien a la primera parte del torneo le quedan cinco fechas, luego serán turno de las revanchas, Atlético no se puede permitir perder más terreno.

En lo que respecta al equipo, el entrenador Walter Otta no confirmó la alineación titular para el cotejo de este martes aunque se espera que tenga modificaciones en relación al 11 inicial que viene de perder con la ‘Gloria’. A último momento se confirmó la baja de Gastón Tellechea, el marcador central sintió un dolor en la práctica del domingo, y luego de los estudios se confirmó que sufrió un desgarro en el recto anterior izquierdo. También tendrá para unas semanas de recuperación. Lo mismo que Guillermo Sara, quien ya no pudo estar el jueves pasado ante la Gloria por un desgarro en el isquiotibial derecho. Nahuel Pezzini se mantendrá en el arco y para reemplazar al central el que ingresará es Cristian González.

En el fondo, Roque Ramírez reaparecerá por la banda izquierda, mientras que las principales dudas pasan por el medio campo. Quién acompaña a Facundo Soloa y quién irá por la banda izquierda.

El plantel se entrenó en la mañana del lunes por última vez previo al viaje a Capital Federal, se realizaron los hisopados y quedaron confirmados los convocados.

Los 20 de Atlético de Rafaela para ir ante Barracas Central

- Arqueros: Nahuel Pezzini y Pedro Bravo.

- Defensores: Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero, Roque Ramírez, Brian Calderara y Agustín Bravo.

- Mediocampistas: Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Federico Recalde, Jorge Molina, Marcos Giménez, Enzo Avaro, Alex Luna y Guillermo Funes.

- Delanteros: Claudio Bieler, Juan Cruz Esquivel, Darío Rostagno y Germán Lesman.

Luego de visitar este martes a Barracas Central la Crema estará recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la fecha 14, encuentro que irá el próximo domingo 27 de junio a las 15hs en el Monumental de barrio Alberdi. Para cerrar la primera rueda luego enfrentará a: All Boys (V), Brown Puerto Madryn (V), Brown Adrogué (L).

EL RIVAL. Barracas Central también suma cuatro juegos sin conocer la victoria, con 3 empates seguidos y 1 derrota. El conjunto dirigido por Rodolfo De Paoli se ha mostrado irregular a lo largo de las doce fechas jugadas. De los 15 puntos que suma, 11 los consiguió de local, donde se mantiene invicto con tres triunfos y dos empates. Como goleadores aparecen Germán Estigarribia e Iván Tapia, con 3 tantos cada uno.

Las posibles formaciones y datos del partido:

BARRACAS CENTRAL: Mariano Monllor; Jonathan Rivero, Bruno Cabrera, Fernando González y Gonzalo Paz; Lucas Colitto, Carlos Arce e Iván Tapia; Isaac Suárez o Dylan Glaby; Luciano Romero y Germán Estigarribia. DT: Rodolfo De Paoli.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Federico Recalde y Marcos Giménez; Juan Cruz Esquivel o Alex Luna y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia C.A.B.A.

Árbitro: Diego Ceballos.

Asistentes: Pablo Galtieri y Juan Manuel González.

Cuarto árbitro: Gastón Suárez.

Hora: 15.30

TV: TyC Sports Play

