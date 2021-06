La Selección Argentina y Paraguay se enfrentarán hoy, desde las 21, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2021. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Brasilia y será transmitido por TyC Sports. A continuación, la información necesaria para verlo y seguirlo en vivo.







La Selección Argentina vs. Paraguay: cómo ver el partido EN VIVO por TV en Argentina

La transmisión del partido será por TyC Sports, la TV Pública y DirecTV Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro en el sitio web www.tycsports.com.

La Selección Argentina vs. Paraguay: cómo ver el partido en vivo online, en PC, celular o tablet

El partido entre la Selección Argentina y Paraguay, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América, se puede ver también desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de TyC Sports Play o DirecTV GO. Para seguirlo desde TyC Sports Play hay que acceder a play.tycsports.com y, de ese modo, podés vivir EN VIVO el encuentro. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!



La Selección Argentina vs. Paraguay, por la Copa América: los datos

La Albiceleste y la Albirroja se enfrentaron en 101 partidos a lo largo de la historia. La Selección Argentina ganó en 52 oportunidades, Paraguay festejó en 16 ocasiones y hubo 33 empates. El antecedente más fresco entre ambas selecciones sucedió el 12 de noviembre de 2020, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Aquella noche, en La Bombonera, el encuentro terminó 1-1.

Fuente: TyC Sports