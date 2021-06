Potenciar Trabajo: Últimas horas para completar datos en Anses y cobrar con bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) y el Ministerio de Desarrollo Social finalizan este viernes 18 de junio la recepción de información ratificada en la web del organismo previsional para continuar siendo parte del programa Potenciar Trabajo y cobrar el bono de 6000 pesos que se liquidará en el próximo pago.



Sin un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE 2021) ni el refuerzo de 15000 pesos, el trámite de carácter obligatorio, aún se puede realizar vía online, de lo contrario se dará de baja el beneficio.

En tanto, avanza el calendario de pago de Anses: hoy cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) al igual que jubilados y pensionados con DNI finalizados en 8; la Asignación Universal por Embarazo (AUE) los DNI terminados en 6 y se acredita el saldo de la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre para los beneficiarios que cuenten el plástico.

Potenciar Trabajo, ¿qué pasa si no actualizo mis datos?

En la liquidación posterior a la finalización prevista para la actualización de datos, se descontará el 50% del Salario Social Complementario.

Si continúa con el incumplimiento, y por un periodo de hasta seis meses, se suspenderá la percepción del Salario Social Complementario.

Los titulares podrán, con posterioridad al 18 de junio, solicitar ante causa justificada, realizar la actualización y revertir la suspensión del cobro parcial o total del Salario Social Complementario.

Transcurridos seis meses de la culminación del plazo previsto para la actualización de datos, se dará la baja de la/el titular del Programa y se cerrará la cuenta bancaria respectiva.

Paso a paso, cómo actualizar los datos personales

La actualización obligatoria de los datos personales se puede realizar a través de un formulario al que se accederá mediante la página web oficial



1) Ingresar a www.argentina.gob.ar/desarrollosocial

2) En el menú "Accesos rápidos", seleccionar " Potenciar Trabajo - Actualización obligatoria de datos"

3) El paso siguiente será ingresar a "actualizá tus datos personales y de contacto"

4) Una vez en esta instancia, podrás elegir entre loguearte con Anses o Renaper





⮞⮞ Opción Anses

Se ingresa por medio de MI ANSES con tu CUIL y la Clave de Seguridad Social



⮞⮞ Opción ReNaPer

Para ingresar por medio de Renaper deberás colocar tu DNI y Número de Trámite

5) El proceso consiste en dos etapas:

a - Actualización de datos personales:

Allí la o el titular confirma o modifica sus datos personales (nombre, apellido, dirección real, número de documento) y actualiza sus datos de contacto (teléfonos, emails, modo de contacto preferido).

b - Validación o selección de unidad de gestión:

confirmar la unidad de gestión asignada,

modificar la unidad de gestión asignada,

elegir ninguna.

¿Qué datos tengo que actualizar? ¿Cómo confirmo o modifico mi unidad de gestión?

Si sos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, deberás actualizar los siguientes datos:

Número de DNI

Fecha de nacimiento

Sexo según DNI

Género

Provincia

Municipio

Localidad

Domicilio donde estás viviendo

Teléfono fijo o celular

Dirección de correo electrónico

Forma preferida de contacto (SMS o Email)

Máximo nivel educativo alcanzado

IMPORTANTE: Una vez que hayas actualizado tus datos, vas a poder confirmar tu unidad de gestión o modificar la que tenés asignada por medio de un menú desplegable.



¿Qué es una unidad de gestión? ¿Cómo participo?

Las unidades de gestión son las responsables de generar los proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios mediante los cuales vas a poder certificar tu participación en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria. También podés elegir la Línea de Terminalidad Educativa para finalizar la primaria y la secundaria. Las unidades de gestión pueden ser Gubernamentales (Municipios y Provincias) o No Gubernamentales (ONG).

¿Qué pasa si no tengo una unidad de gestión asignada?

En el caso de no tener asignada una unidad de gestión, al titular le aparecerá la opción de modificarla. Desde esa opción, podrá elegir directamente una unidad de gestión gubernamental o no gubernamental disponible en el listado.

Aumentos del plan Potenciar Trabajo

Potenciar Trabajo aumentará según lo dispuesto por la resolución del Consejo del Salario, ya que su monto corresponde al 50% de esta cifra. Así, por ejemplo, el próximo incremento sera del 35% en siete partes que se inciará en abril de 2021 y finalizara en la liquidación de febrero de 2022.

Los aumentos se dividirán de la siguiente manera:

Abril: 9%

Mayo: 4%

Junio: 4%

Julio: 3%

Agosto: 5%

Noviembre: 5%

Febrero: 5%

Anses: Bono de 6000 pesos para Potenciar Trabajo

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó este jueves que se otorgará un bono extraordinario de 6000 pesos para todas y todos los titulares del programa Potenciar Trabajo.



"Vamos a otorgar un bono extraordinario de mitad de año a cerca de un millón de personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo, con el objetivo de sostener sus ingresos e inyectar dinero que promueva el consumo a nivel local", explicó el ministro.

El pago se realizará en julio y se incorporará en la liquidación mensual.

Fuente: BAENegocios