Mara Gómez: "El fútbol me salvó la vida" declaró la primera jugadora trans de Primera División de fútbol

Una historia de superación personal, de búsqueda de identidad y que tiene al fútbol como aliado principal para buscar la felicidad y gambetear la muerte: Mara Gómez es la nueva invitada de Caja Negra y, en una charla a fondo con Julio Leiva, cuenta todos los obstáculos que tuvo que superar hasta empezar a vivir la vida que quería y convertirse en la primera jugadora trans de la Primera División del fútbol argentino.

Nacida en La Plata, Mara Gómez es parte de una familia humilde y trabajadora que siempre la peleó desde abajo. Sin embargo, recién en la adolescencia empezó a vivir la vida que quería, cuando luego de un duro trabajo de autopercepción, que no la libró de angustias y miedos, pudo contarle a su mamá que empezaría a tener una hija y no un hijo.



"Al comienzo de la secundaria me di cuenta de que realmente quería ser mujer, que me sentía Mara Gómez. Fue ahí cuando empecé a descubrirme como persona y a ver de ahí en más lo que iba a ser mi vida", asegura. Y detalla: "Fue un proceso que lo descubrí de a poco porque fui haciéndome un montón de preguntas. Un día estaba encerrada en mi pieza, un poco angustiada, con miedo porque no sabía lo que me estaba pasando y empecé a hacerme preguntas a mí misma: qué quería hacer, si estaba mal lo que estaba sintiendo, si estaba equivocada con lo que estaba sintiendo o con lo que me estaba gustando. Y me pregunté: ¿A quién tengo que satisfacer, a mí o a la sociedad? Y empecé ahí a descubrir realmente quién quería ser y qué era lo que realmente sentía".

Mara recuerda que fue contundente con su mamá y le dijo que si no la aceptaba, se iba a ir de la casa. Sin embargo, la reacción fue mejor de lo que esperaba. "Fue impactante para ella en ese momento, pero nada, en vez de ser el nene de mamá iba a empezar a ser la nena de mamá. Ella lo comprendió y fue aprendiendo. Y es que hasta el día de hoy me acompañó en todos mis procesos y en todas las etapas de mi transición", cuenta.



Desde ese momento, la jugadora de Villa San Carlos tuvo que empezar a hacerle frente a una sociedad que muchas veces la marginó y discriminó por ser trans. "Me tuve que enfrentar a la realidad, a la sociedad, a la discriminación en la escuela, la discriminación en la calle, el miedo a ir a hacer un control médico para que no me llamaran por mi nombre o de ir al centro, quizás a pasear o algo, porque la gente por ahí me miraba y me apuntaba, me señalaba, murmuraban y se reían. Entonces era como que todo me mantenía adentro de mi casa con ganas de no querer salir afuera", relata



"No sé si me molestaba, pero sí me hería. Yo estaba en un proceso de cambio con mi autopercepción y era el principio de mi nueva identidad. Aparte del sufrimiento que me provocaba la discriminación, el bullying, la exclusión, también tenía miedo sobre qué iba a ser de mi futuro el día de mañana, si iba a poder tener una vida digna, un trabajo digno, recibirme y terminar el secundario. Y ese conjunto de todo me hacía pensar que ésta no era la vida que yo quería, que yo no pertenecía a este mundo, que no quería vivir. Tuve episodios de auto eliminación porque consideraba que iba a vivir una vida que yo no quería. Esa fue una de las cosas que más me me dañaron emocionalmente. Y en la adolescencia era tan vulnerable a las emociones que me hacían pensar que ya no quería estar. No quería vivir. No quería estar sobre él caminando sobre las calles", recuerda.



En medio de esos tiempos de angustia, el fútbol irrumpió en su vida y la cambió para siempre: "Cuando yo tuve estos ataques de querer suicidarme, aparece el fútbol a mi vida a través de una vecina y amiga del barrio, que me invita a jugar en una casa canchita barrial enfrente de casa. Yo no sabía de nada del fútbol porque nunca lo había practicado, pero como eran compañeras del barrio dije 'bueno, voy a meterme en este ambiente'. Y me di cuenta de que el fútbol, más allá de no saberlo jugar en su momento, me hacía bien. Era como una anestesia al dolor porque era lo único que me distraía. Entonces empecé a tomar el fútbol como una terapia".

"Hoy el fútbol es una parte de mí y me salvó la vida porque no quería vivir más"

Bajo la Ley de Identidad de Género, a los 16 años, Mara fue acompañada por su madre a tramitar el DNI. Sin embargo, un juez le denegó esa posibilidad y tuvo que esperar a ser mayor de edad para obtenerlo.

"El día que llevé mi documento a casa me sentí una persona renovada, nueva y más segura. Terminé el secundario con el nombre de Mara Gómez, empecé la facultad con el nombre de Mara Gómez... Esa medalla es una libertad de expresión y fue muy importante para mí", asegura la estudiante de enfermería que marcará un antes y un después en su familia, ya que será la primera integrante en tener un título profesional.



A los 18 años, luego de lograr su cambio de identidad de género, comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista en Toronto City, de La Plata, hasta que dio el salto a Villa San Carlos, donde tuvo que esperar varios meses para que la Asociación del Fútbol Argentino la autorizara a jugar profesionalmente. Finalmente, en diciembre de 2020, escribió su nombre en la historia de nuestro deporte: se convirtió en la primera jugadora trans de la Primera División del Fútbol Argentino.

El camino que Mara tuvo que recorrer para obtener la posibilidad de jugar en Primera no fue fácil y uno de los principales cuestionamientos contra los que tuvo -y tiene- que luchar es el de las desigualdades entre hombres y mujeres a la hora de practicar un mismo deporte. "En el ambiente del fútbol la discriminación es constante. Dentro del deporte se considera que el hombre tiene más ventajas que la mujer. Pero en el fútbol, que es un deporte grupal complementario, donde hay 11 jugadoras o jugadores dentro de la cancha, no. No gana el que tiene más velocidad o el que tiene más fuerza. Gana quien tiene más habilidades, cualidades técnicas y tácticas dentro de la cancha", señala.

¿Soñar con jugar en la Selección? "Siempre digo que llegar a estar donde estoy fue un sueño no soñado porque jamás me pude imaginar como deportista profesional. Y acá estoy como jugadora profesional, en un equipo de primera división, compitiendo en la máxima categoría del fútbol femenino argentino y hoy me doy la oportunidad de desear e imaginarme quizás algún día en la Selección Argentina. Hoy me doy la oportunidad de confiar en que las cosas pueden pasar".

