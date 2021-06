Estudiá programación ahora y pagá cuando consigas trabajo: conocé cómo anotarse

Las profesiones y empleos vinculados a la industria tecnológica tuvieron un gran crecimiento durante este último año que vivimos en pandemia. La posibilidad de trabajar a distancia para cualquier parte del país y hasta del mundo activó enormemente este tipo de carreras. Y programación es una de las que más creció.

En este contexto, un grupo de jóvenes argentinos creó una empresa de capacitación tecnológica que además, ayuda a conseguir empleos con sueldos que superan los $ 200.000.

El nombre del proyecto académico es Henry y propone que sus estudiantes paguen por la educación recibida recién cuando se gradúen y consigan trabajo. Es que sus creadores aseguran que al terminar la carrera, las personas podrán acceder a salarios mensuales que rondan los US$ 1.500, la cifra promedio que paga la industria.

Martín Borchardt, argentino de 32 años, es el creador de Henry, junto a otros 4 socios, y fue él quien eligió el nombre de la academia tecnológica. Henry es justamente la sigla de High Earners Not Rich Yet, en Estados Unidos es el término que se utiliza para describir a las personas que ganan altos salarios, pero que no han ahorrado ni invertido lo suficiente para ser considerados ricos.

"Nosotros invertimos en las personas para que se conviertan en programadores. Es muy importante este concepto ya que tenemos todo diseñado económicamente para que el graduado consiga trabajo. De lo contrario, no ganamos dinero", explica Borchardt y aclara que, actualmente, luego de más de un año de funcionamiento, el 90% de los graduados consigue trabajo a los 6 meses.



¿Cómo nació esta idea? De la propia experiencia de Martín Borchardt. Hace unos años, al frente de la fintech Nubi, se dio cuenta de que había una falta total de talento de este tipo de perfiles tecnológicos. Nunca llegaba a armar un equipo sólido. Así fue como recorrió las academias del mercado, las empresas del rubro y todas tenían el mismo problema: no había programadores.

"Las tecnologías cambian constantemente, la industria educativa tradicional se quedó en el tiempo, se reciben menos de 100 ingenieros informáticos por año. Y la demanda es abismal: en 2019 por ejemplo había 15.000 vacantes informáticas y se graduaron 70 profesionales del rubro", explica Borchardt .

"Pero además, los graduados no están preparados para este mercado porque les enseñan tecnologías viejas, que ya no se utilizan. Me di cuenta de que esa era una oportunidad para generar nuevas oportunidades.... Hicimos este modelo de última vanguardia, de educación financiada para conseguir trabajo. Por lo tanto, si querés conseguir trabajo, Henry es para vos. Si solo querés aprender, no", aclara.

Y si bien Borchardt, licenciado en Administración de Empresas con un Master en Business Technology, hizo la primera inversión del negocio, su apuesta fue apoyada por importantes inversores de Silicon Valley.

La academia arrancó en abril del 2020. Dos meses antes y con la hipótesis de que la educación online no iba a funcionar, habían reservado unas oficinas en el centro porteño. Entonces llegó la pandemia y la educación sí o sí fue online. Proyectaban 200 alumnos en un año y terminaron teniendo 1.500. Ahora van sumando de a 600 por mes.

¿Cómo funciona Henry?

Es una academia de programación con cero costo de inversión que enseña a programar con tecnologías de alta calidad y te ayuda a conseguir un trabajo. "Al ingresar, el estudiante firma un acuerdo de ingresos compartidos, un contrato de pagos diferidos en el cual está especificado que pagará sólo cuando consiga un trabajo por una remuneración mayor a 500 dólares por mes", explica su creador.

Y agrega: "Ya tenemos más de 400 alumnos que empezaron a pagar e invertimos en más alumnos, es un círculo virtuoso".



Este sistema de cobro permite, además, que todos puedan acceder a la formación tecnológica, independientemente de su nivel socioeconómico y del lugar en el que vivan, ya que es 100% digital. La carrera que dictan se llama Full Stack Developer.

¿Cuáles son los requisitos para estudiar en Henry?

Ser mayor de 18 años, tener el secundario completo y acceso a una computadora con wifi, no se puede aprender a programar desde un celular. También es importante tener conocimientos de inglés. Pero además, es requisito tener un entorno amigable para poder estudiar. Se anotan personas entre 18 y 50 años, o más.

¿Cuánto dura la carrera de Full Stack Developer?

La duración es de 5 meses. La cursada es muy intensiva: 5 días a la semana, 10 horas por día: de 9 a 18. Es imprescindible disponer de ese tiempo en vivo porque tienen a los docentes del otro lado para responder consultas. Esto es clave para acelerar el proceso educativo de la persona.

"Toda nuestra educación está basada en comunidad, esa es nuestra metodología. Se aprende en grupo, se ayudan mutuamente", explica Borchardt.

¿Cuánto cobra en promedio un programador full stack?

Claramente varía según el país. Para los que saben inglés, en EE.UU. pagan de 1.500 a 3.500 dólares por mes, como primer salario. En Latinoamérica, de 1.000 a 2.000 dólares (Argentina más cerca de los 1.000 y Chile, de los 2.000)



¿Qué hay que hacer para aplicar?

Se puede arrancar de cero, sin ningún conocimiento previo de programación. En estos casos, deben realizar un curso de 30 horas gratis preparatorias que ofrece la academia para un examen de ingreso, a partir del cual se define quiénes entran. Más del 60 % de los graduados arrancó sin saber nada de programación, pero hay que saber que la carrera es muy intensa, hay que dedicarle muchas horas.

"Tenés que sacar la versión "007" o "Mujer Maravilla" que llevás adentro, todos tenemos una.... Estamos hablando de 800 horas de programación, que es lo que te permite conseguir un trabajo en una gran empresa, con un sueldo alto. Más de 10 mil personas aplican por mes y 600 son las que arrancan a estudiar", explica su creador.

¿Cómo anotarse en Henry?

Los requisitos están en la página soyhenry.com

​Aplicar en un formulario muy breve. Luego, te envían un mail con la fecha del examen de ingreso o el curso introductorio para prepararte.

Postularse para la fecha de examen.

Si aprobás, pasás a la siguiente etapa: que una videoentrevista para evaluar el compromiso y las habilidades blandas.

Si aprobás la entrevista, el mes siguiente podés empezar a estudiar.

¿Cómo es la cursada?

Los clases generales magistrales son de 200 alumnos por zoom, por la mañana. Luego, a la tarde, se dividen en grupos de 20 personas a cargo de un teacher assistant para despejar dudas. Se empieza a programar desde el primer día.

Pero no sólo de sistemas y software se forma el programador. Durante la cursada hay stand up, un grupo de autoayuda de una hora en donde los alumnos cuentan problemas y éxitos a lo largo de la cursada y, según su creador, esta actividad genera mucho sentido de pertenencia.

¿Cómo hacen para conseguir trabajo las personas que se gradúan?

Hay dos maneras, una es aplicando por su cuenta y la otra, a través de la bolsa de trabajo de Henry que tiene acceso a importantes empresas del país, de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La persona que se gradúa debe hacer una declaración jurada todos los meses para que lo sigan presentando a empresas.

Cuando consigue trabajo, deberá adjuntar su recibo de sueldo o la factura a la declaración jurada. Si la remuneración es mayor a 500 dólares, Henry cobra el 15% de esa factura. Es decir, el pago consiste en 24 cuotas del 15% de los nuevos ingresos o hasta llegar a US$4000, lo que suceda primero. La estadística dice que el 90% consigue trabajo en 6 meses, y el 70%, a los tres meses luego de graduarse.



La del programador es una profesión que atraviesa todas las industrias, todo está invadido por la tecnología. Foto: archivo Clarín.

¿Qué pasa si un alumno no consigue trabajo?

No paga. Ya que el pago es solamente cuando se están generando ingresos, no es una deuda que se activa. Es "pago diferido ante un evento" y ese evento es el trabajo. Por lo tanto, si la persona se queda sin trabajo a los 6 meses, deja de pagar hasta encontrar uno nuevo. Esto tiene validez por un período de 5 años, luego se cancela el contrato.

¿Cómo es el perfil de un programador hoy?

"El programador ya no es el nerd antisocial sino el profesional que todo el mundo aspira a ser. Es que justamente es una de las profesiones con mejores salarios del mercado y te permite vivir donde quieras porque podés trabajar desde cualquier lugar", cuenta Borchardt que vive en la playa uruguaya y le gusta hacer surf".

Es que, según explica, la programación permite aprender a pensar, a crear soluciones a problemas que tiene la sociedad y modelos de negocios. Es una profesión que atraviesa todas las industrias, todo está invadido por la tecnología. "Para mí es tan importante que debería ser una materia obligatoria en todas las escuelas, como matemática o geografía".

Cuenta que su objetivo es formar 100 mil programadores, en un año y dos meses ya lleva 1.500. "¿Cómo me veo de acá a 10 años? Con un ejército de programadores. Jamás volveré a tener ese problema del principio, de no poder armar un equipo, porque ahora ya sé quiénes son los mejores", dice.

Fuente: Clarín