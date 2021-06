Se viene el día del padre y Sonia Martorano aconseja que las reuniones se posterguen para más adelante

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, recomendó que las reuniones sociales por el Día del Padre, que se celebra el domingo próximo, “se posterguen para más adelante” porque la situación epidemiológica aún no se superó. La funcionaria admitió que los indicadores epidemiológicos “están un poco mejor”, pero destacó que el número de contagios y de ocupación de camas en terapia intensiva sigue siendo muy alto”.

“Cualquier cosa que hagamos por fuera de las medidas de prevención, no puede desencadenar nuevamente el círculo de falta de camas, aumento de contagios, mortalidad. Esperemos un poquito. Los padres hoy están vacunados. Estamos avanzando con la vacunación en la población más joven. En un mes probablemente estemos en otra situación. Falta poco. Vamos rápido. Esperemos un poco más”, remarcó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la titular del área Salud del gobierno provincial pidió que los encuentros familiares sigan circunscritos “sólo a los grupos de convivientes. Los otros, los que no compartan en el mismo techo, podrían pasar, un toque de puñitos, seguir de largo y en un tiempito más nos encontraremos”.

Dos semanas al límites

Martorano sostuvo que "hace 15 días" que la provincia se encuentra "con la situación al límite de ocupación de camas. Tuvimos que generar estrategias diferentes. Ayer se abrieron cinco camas más. Pero hace dos semanas que estamos trabajando sin parar. Así y todo se pudo dar respuestas. Atendimos a todos los pacientes. El esfuerzo es descomunal del personal de salud. Son héroes, nadie se da cuenta. Es impresionante la tarea que están haciendo".

La funcionaria provincial admitió que los índices sanitarios hoy se ven un poco mejor, con una curva de contagios alta, pero amesetada. Evidentemente las restricciones ayudan. Bajó un poco la tasa de positividad de hisopado. La teníamos en 50 ó 51 por ciento y ahora está en 35. Van a apareciendo algunas cama y podemos movernos un poco mejor. Si seguimos siendo conscientes en el sentido de seguir cuidándonos, evitando las reuniones sociales, usar correctamente el barbijo, circular lo menos posible, probablemente en diez días podamos estar mejorando un poquito.

"Se pueden flexibilizar actividades con cuidado y cumpliendo protocolos. Pero me preocupa el Día del Padre. Recordemos que las reuniones familiares del 24 y 31 de diciembre trajeron un aumento de contagios. Sinceramente, prefiero que los papis nos reunamos con nuestros hijos un poco más adelante. Veremos cómo llegamos al viernes. Pero cualquier cosa que hagamos por fuera de las medidas prevención no puede desencadenar nuevamente este círculo de falta de cama, alta tasa de contagios, mortalidad. Esperemos un poquito. No podemos sostener reuniones", agregó.

