Final Feliz para Lulú , apareció en perfectas condiciones tras ser intensamente buscada en Rafaela

La última información que se tenía de «Lulú» es que estaba dirigiendo al Centro Integrador Comunitario del barrio Zazpe, alrededor de las 10:30 horas de este viernes.

Gracias al rápido accionar de la policía de la ciudad, en suma al despliegue por toda la ciudad, se pudo dar con el paradero de la desaparecida.

Está trabajando fiscalía en investigación de lo que pasó. Además, la menor está resguardada por la fiscalía de familias.

El testimonio de la madre antes de que aparezca

«Yo te cuento como sé porque el papa no me deja ver a la nena. Dice que la mandó al Barrio Zazpe hoy a las 10 y media de la mañana a buscar la vianda«, contó Eva en RADIO RAFAELA. «La manda siempre sola a buscar la vianda», agregó.

Asimismo, sumó que «ella vive con el papá (R.E.G), que es el que siempre tiene problemas frente al Banco Santa Fe«.

«A mi me avisaron hoy como a las tres y algo de la tarde que la nena estaba desaparecida, me enteré por una chica conocida que tengo»

Por otro lado, brindó la última información con la que contaba: «hasta el último comentario que sé, por una chica que comentó ahí en una de las publicaciones que se hizo, es que había sido vista en un kiosco llorando y un hombre con discapacidad la tenía upa, supuestamente«.

«Yo no puedo hacer la denuncia porque la tutoría la tiene el papá, yo fui a la comisaría y me dijeron que cualquier información que tengan me iban a avisar, pero no me dieron información de nada, no me tomaron declaraciones denuncias, nada«, lamentó la madre de la desaparecida.

Por otro lado, con mucho enojo, acotó que «el papá de la nena está ahí afuera de la casa de él con una botella de Poxyram, ni se lamentó por la hija».

Fuente: RadioRafaela