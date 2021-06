La advertencia de Pampita Ardohain: si Alex Caniggia ingresa a La Academia, renunciará al certamen

Luego de la fuerte discusión que Pampita Ardohain y Charlotte Caniggia mantuvieron en “La Academia”, Alex se metió en la polémica y defenestró a la modelo en las redes sociales. Tras sus dichos despectivos, la conductora aclaró que no iniciará acciones legales en contra del mediático, pero que advirtió que si “el emperador” es convocado al certamen, ella renunciará al jurado.

“No voy a decir nada, no voy a opinar nada”, expresó Pampita esta mañana en Los ángeles de la mañana, en referencia a los agresivos posteos del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Peor fue muy clara cuando el cronista le consultó que haría en caso de que el exparticipante de MasterChef Celebrity ingrese al reality de ShowMatch. “No tengo necesidad de compartir ningún momento, ni ningún espacio con alguien que se refiere así a las mujeres, así que supongo que no me quedaré”, confesó decidida.

En cuanto a cómo seguirá de ahora en más su relación con Charlotte, la conductora aseguró que será una relación puramente laboral. “Le voy a seguir dando la devolución que me corresponde como jurado porque es mi trabajo. Esa es la relación que voy a tener con ella”, reveló aún molesta por sus dichos.

Por último, la modelo hizo referencia a la explicación que dio la mediática sobre por qué abandonó el panel de Pampita Online, en julio del año pasado. Mientras que Charlotte aseguró que no respetaron su pedido de no cruzarse con Yanina Latorre en un móvil, la conductora del ciclo advirtió: “Ni idea. Todo lo que piensa sobre la mala intención que tuvo mi programa está equivocada”.