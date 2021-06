Desde Fiscalía se inició un sumario administrativo para aclarar presuntos datos falsos para llegar a la vacunación

Gran logística de vacunados en sábado y domingo

“Hubo un gran operativo y gracias a Dios que tenemos las dosis disponibles para llegar a la población objetivo. Comorbilidades y menos de 60 años. Hubo voluntarios, gente que vino a participar de todo este día de alegría y emotivo para la gente que se acerca”, contó Senn.

“Hoy continua con 1733 turnos de los cuales hasta las 13 son personas con comorbilidades y a partir de las 13hs, se aplicarán 733 segunda dosis para completar los vacunados de marzo con la Covidshield”, detalló la funcionaria de salud.

“En Rafaela hemos vacunado hasta 60 años. En todo este proceso hay que resaltar personas que declararon una comorbilidad, no mintieron, acercándose con un certificado médico actualizado que contempla las enfermedades. Caso contrario tendrán que firmar una declaración jurada”.

¿Casos de falsificación?

Senn comentó: “Durante el proceso de todos estos días hubo personas que se retiraron sin la vacuna por no tener certificado y no querer firmar la declaración jurada. Hubo personas que cedían su turno a otras personas, eso no lo podemos contemplar”. Por otra parte, aclaró que para mediados de julio vamos a tener producida la segunda dosis de Sputnik V en el país.

Presunta falsificación de información en San Vicente

La coordinadora de Salud explicó a RADIO RAFAELA que Intervino el fiscal de oficio donde pidió el listado de las personas que se iban a vacunar y se inició un sumario administrativo en la institución.

“Para deslindar responsabilidades y el haber difundido ese listado en la sociedad. Sabemos en una comunidad chica quien puede estar falsificando una enfermedad. Tenemos que tener cautela y declarar realmente si tenemos la patología. Estas declaraciones juradas quedan acá disponibles a que a nivel central nos pidan esta información para verificarla”, contó.

Fuente: RadioRafaela