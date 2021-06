Operativo Vacunación: pasó un fin de semana exitoso y deja un manto de ilusión en la población

El lunes pasado comenzó en la ciudad un operativo de vacunación contra el COVID-19 de alto despliegue. La llegada del fin de semana no fue la excepción, ya que la cuidad recibió más dosis. El día sábado se traslado por el mal tiempo a la Terminal de Ómnibus. El domingo, se realizó el vacunatorio del Hospital "Doctor Jaime Ferré".



Con la presencia de todos los funcionarios del municipio, equipos de la Región Salud, de la secretaría de Desarrollo Humano, enfermeros, personas de diversas organizaciones y voluntarios, alrededor 2400 personas recibieron su primera dosis.



La secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Myriam Villafañe contó: “Con este gran trabajo logramos superar la barrera de los 60 años. Por lo que este domingo, muchas personas de 58 y 59 años sin comorbilidades han recibido la primera dosis de la vacuna. Esto es sumar esperanzas a todos los rafaelinos y rafaelinas”.



“Fue un operativo que tuvo una connotación distinta, ya que se sumó el día sábado y domingo; porque sabemos que corremos contra las agujas del reloj en la pandemia. Pero 2400 ciudadanos tuvieron la oportunidad de recibir su vacuna y esto es lo que nos fortalece a seguir dando el 100 por ciento”.



“Poder ver la alegría en los rostros de las personas, algunos conocidos y otros no, con los que me encuentro, que nos agradecen y felicitan por lo que hacemos, a mí me llena y fortalece todos los días. Son cosas que nunca vivimos y es una de las tantas enseñanzas que nos deja la pandemia: la valoración y el agradecimiento. Porque de esto salimos todos y todas juntas”; enfatizó Villafañe.



Además, “se comenzó con el listado de vecinos y vecinas que ya habían recibido su primera dosis y ahora les llegó la segunda para poder completar el esquema”.



Asimismo, se refirió a los adultos mayores que se encuentran en geriátricos: “Todos han recibido la primera y segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus”.



Por último, “quiero agradecer enormemente al personal de la secretaría de Desarrollo Humano y a todas las personas que voluntariamente fueron a colaborar con este gran operativo. Y principalmente a todos aquellos que se acercaron por su dosis y que con un gesto, una sonrisa o un gracias, nos acompañan en esta vacunación inédita en la ciudad”.

Fuente: Prensa Municipal