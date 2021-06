El debate sobre la salud mental de los deportistas, una deuda pendiente

Durante los primeros días de acción en Roland Garros, el tenis, en su esencia de juego, quedó en un segundo plano. Todas las miradas recayeron en Naomi Osaka, la número dos del mundo, que se negó a participar de una conferencia de prensa, fue multada, y producto de todo el ruido que se generó a su alrededor, terminó retirándose del torneo y alejándose de las canchas "por un tiempo", tal como ella misma comunicó.

Para entender cómo se desencadenó su repentina salida, recapitulemos. En la previa del Abierto de Francia, la tenista japonesa había anunciado por redes sociales que no iba a participar de ninguna rueda de prensa durante el torneo para preservar su salud mental, argumentando que a menudo tuvo "la sensación de que la gente no tiene la menor consideración por la salud mental de los deportistas". Incluso, se había anticipado a una posible sanción: "Espero que el considerable monto con el que seré multada sea destinado a una entidad benéfica de salud mental".



Lo cierto es que Osaka, de 23 años, cumplió con lo que había dicho y luego del triunfo en el debut ante la rumana Patricia Maria Tig, no respondió preguntas a los periodistas tal como lo establece el reglamento, por lo que recibió una multa económica de 15.000 dólares y se expuso a sanciones más graves, como descalificaciones futuras.

Esta situación tuvo eco en todo el deporte y generó varias reacciones entre los y las tenistas, entre ellos la de Rafael Nadal, quien si bien entendió la postura de Osaka, resaltó la importancia de los medios para ayudarlos en su camino al éxito deportivo. "En parte puedo entenderla, pero está claro que sin los medios que nos dan cobertura cada semana por todo el mundo no seríamos los atletas populares que somos hoy, su trabajo es una parte muy importante dentro de nuestro deporte", aseguró el español.

A contramano de lo que hubiese querido, Naomi quedó en el centro de la escena y esa exposición la llevó a tomar la decisión de retirarse del segundo Grand Slam de la temporada. "Creo que lo mejor para el torneo, los demás jugadores y mi bienestar es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que está ocurriendo en París", manifestó la japonesa a través de un comunicado en el que anunció su decisión, donde además reveló que sufre episodios de depresión desde que ganó el US Open de 2018.





El debate sobre la salud mental de los deportistas, una deuda pendiente

Pararse y hablar frente a los micrófonos, como en el caso de Naomi Osaka, como también la exposición de la televisación, el público, los sponsors y los rivales, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los deportistas de élite.

"Hay muchas presiones externas que se ponen en juego en la carrera de un deportista de alto rendimiento. Y lo que sucedió con Osaka abre un gran debate que debería ser profundo sobre la salud mental de los atletas de élite, que está subvalorada o minimizada", asegura el Licenciado en psicología, Master en psicología del deporte en España y Doctor en Psicología de la Universidad de Palermo, Marcelo Roffé.

Naomi Osaka reveló que sufre episodios de depresión desde que ganó el US Open de 2018. Foto: Reuters

El especialista, que trabajó con José Pékerman en las selecciones de Argentina y Colombia durante dos Mundiales y ejerció en otros casi 40 deportes, explica que el tenis, al tratarse de un deporte individual, maximiza lo bueno y lo malo. "Los deportes individuales son así, hay una tendencia al desequilibrio emocional porque sos vos y tu alma. Y si bien siempre son deportes de equipo, salís a la cancha vos sola. En ese sentido puede ser más cruel porque no tenés una estructura de equipo dentro de la cancha. Lo que pasa acá, es que llama la atención que la número dos del mundo ponga sobre el tapete dos temas: su salud mental y la salud mental de los deportistas, y la presión y cierto maltrato de la prensa".

¿Lidiar con semejante éxito puede ser un agravante de estas situaciones? "El éxito nunca es fácil", sostiene el presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de psicología de la actividad física y del deporte (SOLCPAD). Y agrega: "Existe el 'veneno del éxito', porque llegar es muy difícil, mantenerse es un poco más difícil y superarse todavía un poco más".





"Si ella sintió que se tenía que bajar, no somos nadie para juzgarla e hizo bien. Creo que la sanción de las autoridades fue muy dura y un poco machista porque no creo que a un tenista hombre le hubieran caído tan duro", opina quien actualmente lidera el Departamento de Psicología Deportiva del fútbol juvenil de Lanús, sobre la decisión tomada por la japonesa.

En esa línea, el autor de 18 libros de psicología deportiva cita ejemplos de otros deportistas que también atravesaron problemas de depresión como Andrés Iniesta, Michael Phelps, Gianluigi Buffon y Santiago "Morro" García, el ex futbolista de Godoy Cruz que se suicidó en febrero pasado. "Es verdad que las conferencias de prensa son las reglas de juego, pero no quiere decir que uno no pueda cambiar o responder a lo que le está pasando. No son temas menores porque están en juego los sentimientos de un ser humano. Antes de ser una tenista, es un ser humano que siente y piensa. No es un robot ni es de acero. Le pasan cosas. Y si el día de mañana toma una decisión drástica, ¿quién se va a hacer cargo?", reflexiona.

Leé también: "La vida después del retiro: quién soy, qué hago y cómo sigo"

"Hoy ya nadie debe discutir el aporte de la psicología deportiva en el deporte de alto rendimiento, que empezó siendo un juego, después fue un deporte, después fue un espectáculo y hoy es un negocio que tiene un alto componente psicopatológico porque predomina la dictadura del resultado", concluye Roffé.

Antecedentes y una forma particular de hacerse escuchar

Naomi Osaka, que se radicó desde muy chica en Estados Unidos junto a su madre japonesa y su padre haitiano, confesó en su primer posteo la situación de estrés que le genera enfrentar las preguntas de los periodistas. Y hay antecedentes de ello.

Luego de quedar eliminada en la primera ronda de Wimbledon en 2019, la tenista japonesa pidió retirarse de la conferencia de prensa posterior al partido al sentirse con una angustia que no le permitía seguir . "Siento que estoy a punto de llorar ", dijo antes de abandonar la sala, ante la pregunta sobre cómo había sido su adaptación a la fama.



A contracara de los sentimientos que le genera afrontar ruedas de prensa, Osaka utiliza sus propios canales de comunicación para conectarse con sus fanáticos y dar los mensajes que quiere. Lo hizo recientemente en sus redes sociales con los anuncios sobre el Abierto de Francia y fue una de las grandes referentes del deporte que reaccionó ante los episodios de violencia racial y discriminación que ocurrieron en Estados Unidos en los últimos tiempos.

En agosto de 2020, luego del asesinato de un ciudadano negro en manos de la policía en Wisconsin, Osaka debía disputar las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, pero decidió no presentarse en forma de protesta. Fue un día histórico en el deporte estadounidense, ya que la NBA, la WNBA y la MLB también suspendieron sus competencias. Finalmente, la organización del torneo de tenis decidió suspender los partidos de la jornada y postergarlos para el día siguiente.

Durante el US Open 2020 que ganó, Naomi Osaka lució barbijos con el nombre de una víctima de la violencia racial. Foto: Reuters

Seguidamente, la japonesa fue campeona del US Open 2020 y en cada una de sus presentaciones salió a la cancha luciendo barbijos con el nombre de una víctima de la violencia racial.

Naomi Osaka lleva en sus espaldas una trascendencia que probablemente no hubiese deseado. Lo cierto es que con sus decisiones en París, puso sobre la mesa un tema que tiene que dejar de ser un debate aislado.

Fuente: FiloNews