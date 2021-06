Murió por coronavirus Agustina Fontenla, una de las semifinalistas de Bake Off Argentina

Agustina Fontenla, una de las más populares participantes del programa Bake Off Argentina (2020), falleció este jueves en una clínica de Viedma por complicaciones en su cuadro de coronavirus.

La joven, de 31 años, había sido trasladada desde San Antonio Oeste, donde residía, a una clínica de la capital de Río Negro. Debió ser intubada durante este miércoles y en las primeras horas de este jueves la familia comunicó su deceso: "Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación".

La joven pastelera había sido una de las participantes más destacadas del programa, donde alcanzó la instancia semifinal junto a Samanta Casais, Agustina Guz y el rosarino Damián Pier Basile, quien terminó siendo el ganador.

En varias oportunidades el jurado, que conformaron Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar, destacó el crecimiento experimentado programa a programa por Agus, más allá de su historia personal fue la que quizás más cautivó a la audiencia: eligió la pastelería por sobre su profesión de abogada, de la que se recibió en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, en 2015.

"Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar", fue la frase empleada por Fontenla en la ronda final del programa que condujo Paula Chaves.

"Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó", expresó en su momento.

Tras el reality, la joven oriunda de San Antonio Oeste lanzó "Arte y Azúcar", su emprendimiento. Allí se lució exhibiendo sus trabajos de producción y decoración de tortas, cupcakes y otras dulces delicias. "Acá me permito volar, crear, hacer todo lo que se me ocurra. Y el sabor del trabajo terminado es incomparable con cualquier otro, igual que la satisfacción de ver la cara de la gente cuando recibe sus pedidos", escribió entonces en su perfil de Facebook.