Desde Anses informan que se extiende la fecha para actualizar datos para poder cobrar $12636

El Ministerio de Desarrollo Social extendió la fecha límite en la que se podrá llevar adelante la actualización de los datos para el conjunto de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.



A falta de una nueva edición del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE 2021) o segundo bono de $15000, la prestación sumará este mes un nuevo aumento del 4% como parte de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) activó el calendario de pago de junio, con el segundo incremento del 12,12% para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados.

Mi Anses: Quiénes cobran hoy

Este miércoles 2 de junio cobran los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas con DNI finalizados en 2 y 3.

Potenciar Trabajo: Nueva fecha límite de actualización

A través de la resolución 121, la cartera de Desarrollo Social conducida por el ministro Daniel Arroyo, oficializó la prórroga hasta el próximo 18 de junio inclusive.

Potenciar Trabajo: Paso por paso, cómo realizar la actualización de datos

La deben realizar las y los titulares de Potenciar Trabajo (incluye los titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios).



La actualización es de carácter PERSONAL y OBLIGATORIO y se podrá realizar hasta el próximo viernes 18 de junio inclusive.

Actualización de datos: El proceso consiste en dos etapas:

Actualización de datos personales

Allí la o el titular confirma o modifica sus datos personales (nombre, apellido, dirección real, número de documento) y actualiza sus datos de contacto (teléfonos, emails, modo de contacto preferido).

Validación o selección de unidad de gestión

Allí la o el titular podrá:

a. confirmar la unidad de gestión asignada,

b. modificar la unidad de gestión asignada,

c. elegir ninguna.

En el caso de no tener asignada una unidad de gestión, al titular le aparecerá la opción de modificarla. Desde esa opción, podrá elegir directamente una unidad de gestión gubernamental o no gubernamental disponible en el listado.

Ingresar a www.potenciar-trabajo.mds.gob.ar/

Podrás identificarte con tu datos de Anses o bien con el Renaper

Potenciar Trabajo: Calendario de aumentos 2021

Potenciar Trabajo aumentará según lo dispuesto por la resolución del Consejo del Salario, ya que su monto corresponde al 50% de esta cifra. Así, el próximo incremento sera del 35% en siete partes que se inició en abril de 2021 y finalizara en la liquidación de febrero de 2022.



Los aumentos se dividirán de la siguiente manera:

Abril: 9%

Mayo: 4%

Junio: 4%

Julio: 3%

Agosto: 5%

Noviembre: 5%

Febrero: 5%

Fuente: BAE Negocios