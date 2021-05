Carrió se dió la primera dosis de Astrazeneca luego de que se negó aplicarse la Sputnik V

La campaña de vacunación contra el Covid sigue desarrollándose a lo largo y ancho del país. Ahora, le tocó el turno a la la ex diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Fue la propia Carrió la encargada de informar su inaculación. A través de su cuenta de Twitter, contó que recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde reside.

"Lo logré, me vacuné primera dosis con AstraZeneca", dijo en un video que subió en sus redes sociales y en el que aclara que tiene "64 años y comorbilidades". "Estoy dentro de todo el orden legal", subrayó

"Sepan que todo va a pasar y que aunque haya enormes errores para septiembre vamos a estar bien", finalizó su mensaje Carrió.

Su opinión sobre la Sputnik V

La referente de la Coalición Cívica aprovechó la ocasión para volver a cuestionar a la vacuna rusa Sputnik V: "No me vacuné con la vacuna de un laboratorio de Rusia porque Putin es un dictador".

Hace tres semanas, la dirigente de Juntos por el Cambio había contadó que recibió el turno para vacunarse, pero no asistió porque le tocó la Sputnik V. "Es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Vladimir Putin. Si llega una AstraZeneca me la pongo”, dijo en ese entonces.



"Para defender la democracia en el mundo, yo no me voy a vacunar con la Sputnik. En Argentina no hay conciencia moral. Yo dije, si hay Astrazeneca obviamente, que si hasta que no se vacunen todos los mayores de 60, yo no me voy a vacunar. Eso es dar el ejemplo, ellos tomaron al revés. Nosotros primeros porque gobernamos, después los otro", había asegurado Carrió semanas atrás.

La dirigente también cuestionó hace algunos días la vacunación del expresidente Mauricio Macri en el exterior. "Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami", consideró.