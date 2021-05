Las restricciones contra el coronavirus que analiza Nación para los próximos días

Las restricciones más duras terminarán el domingo, de acuerdo a los planes del Gobierno nacional, y luego habrá una semana con las medidas de cuidado previas, sumadas a restricciones más fuertes durante los fines de semana hasta llegar al 11 de junio, cuando vence el DNU actual. Además, se piensa continuar con la campaña de vacunación de manera intensa y apuestan que antes del vencimiento del DNU actual se apruebe la Ley en el Congreso que estandariza medidas sanitarias.

De acuerdo a lo que publicó el diario Página 12, en la Casa Rosada están conformes con cómo la ciudadanía viene cumpliendo las medidas durante los últimos días y consideran que hay que esperar un tiempo para poder ver reflejado en una baja de los contagios los resultados de este confinamiento. El récord de casos que hubo este jueves y los números muy elevados del miércoles --532 muertes y 35.399 casos-- son reflejo, aseguran desde Casa Rosada, de lo que sucedió durante las semanas anteriores.

De lunes a viernes de la semana próxima, tal como está explicado en el DNU, habrá menos restricciones que las actuales, pero se seguirá sosteniendo la limitación horaria de circulación entre las 20 y las 6. En tanto, volverán a relajarse las actividades sociales y económicas, entre otras.

Una de las cuestiones que están considerando en el Gobierno y que están sobre la mesa del presidente Alberto Fernández es la idea de realizar "cuarentenas intermitentes", es decir, algo similar a lo que ocurrió durante estos días: semanas de aislamiento más estricto y semanas con menos restricciones. Eso permitiría controlar la cantidad de casos y no generar un agotamiento en la sociedad que transita ya el segundo año de pandemia.

Una de las posibilidades sería restringir más por un lapso de nueve días y menos por doce. Sin embargo, desde el Gobierno explican que todas estas posibilidades solo son suposiciones e ideas porque "todavía hoy estamos viendo los números del período previo".



Estandarización

La Ley que se está debatiendo en el Congreso, y que con media sanción en la Cámara de Senadores espera ser tratada por la Cámara de Diputados, establece una estandarización de distintos escenarios epidemiológicos y define facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar "medidas de cuidado de la población", dependiendo del contexto.

Según el proyecto los parámetros para definir la situación epidemiológica se basarían o estarían divididos en bajo riesgo: entre 50 y 150 casos cada 100.000 habitantes; mediano riesgo: entre 150 y 250 contagios; alto riesgo: entre 250 y 500 casos y alarma epidemiológica: más de 500 positivos y 80 por ciento de ocupación de UTI. En la ley, aseguran desde el Ejecutivo, las decisiones las tomarían los gobernadores y la Nación solo podría intervenir si después de 21 días la jurisdicción continúa en alarma epidemiológica. "Hay que tener una estrategia nacional de abordaje de la pandemia por más que cada distrito tenga su particularidad", consideran.

Fuentes legislativas, en tanto, indicaron a este diario que la semana que viene ya podría existir algún avance en Diputados. La idea desde el bloque oficialista es que la Ley se sancione, en lo posible, sin modificaciones. En la Cámara baja el proyecto se giraría a las comisiones de Asuntos Constitucionales y a la de Salud. Desde el Gobierno, esperan que haya novedades antes de que caduque el DNU y subrayan que, si bien el Congreso está funcionando como remarca constantemente la oposición, "nosotros tenemos que tomar medidas en el mientras tanto porque sino colapsa todo".



En Balcarce 50 preocupan los números de contagios y muertes. Además, la alarma está puesta en que la saturación del sistema sanitario hace que si uno necesita atenderse por cualquier otra cosa, como un accidente o una enfermedad que no sea covid, quizás no tenga la posibilidad de recibir la atención médica necesaria. "Si no tomás las medidas a tiempo, después todo es más difícil de controlar", aseguran.