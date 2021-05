En tiempos de Covid, ¿se vale todo?

En estos tiempos, donde en los hospitales muchos pacientes se debaten entra la vida y la muerte, el Estado Nacional, a través de un DNU, estableció medidas más estrictas para frenar el nivel de contagio en la población.

En uno de los enunciados, se establece que las compras deben hacerse solo en los negocios de cercanía y caminando. Tal como lo hizo el mismísimo Gobernador Omar Perotti días atrás, yendo a comprar a un supermercado que se encuentra a pocas cuadras de su casa, ubicada en el barrio Fátima de Rafaela.

Hasta ahí, solo una parte de la historia. Un vecino de la ciudad, al que no hemos podido localizar, hizo un video donde cuenta la presencia del Gobernador, pero con un relato no cierto sobre su presencia en el lugar y algunas amenazas.

En el video dice lo siguiente “… cuando salgo (del supermercado) corroboro una de las tantas cosas a las cuales este gobierno nos tiene atados, una de las cosas el tema de la circulación…” y sigue “… la no menos importante que hay un montón de gente, es más una de las ordenanzas es la circulación cero por toda la provincia, o sea que en teoría no se puede circular y si te moves a un supermercado tiene que ser el de barrio, no era el de su barrio porque no vive en el barrio Fátima, ehh tenès que moverte a pie y bueno, el señor estaba en su vehículo…”

Evidentemente no solo de mentir se trata, sino también de agravios, ya que el autor del video en una parte, también dice lo siguiente:

”…me comunique con un amigo mío, ese amigo mío me dijo, pégale una cachetada atrás de la nuca… la verdad que si le pego una cachetada atrás de la nuca va a dormir hasta el lunes al medio día…”

Luego de varios insultos mas, dijo “…no va a faltar la oportunidad de encontrarlo nuevamente si hay gobernador le dan los “huevos"…”.

Lo cierto y concreto es que la justicia está actuando en consecuencia y se espera que en las próximas horas puedan acceder a todas las filmaciones que demuestra que el Gobernador fue al comercio caminando y en el horario permitido. También podría haber algún tipo de detención.

Al Covid, se le suma la triste la realidad de ver como sectores políticos que no se encuentran en el poder, tomando decisiones tan difíciles, promueven este tipo de filmaciones para sacar provecho partidario sin medir consecuencias.