Emotivo agradecimiento al personal del Hospital

"Luchito" Lencina, el locutor de Radio la Voz, fue uno de los tantos rafaelinos que debieron internarse por Covid 19 en el nosocomio local y expresó a través de redes sociales su agradecimiento para todo el personal e instó a cuidarse.

Carta completa:

Gracias rafaela.. gracias por sus oraciones, rezos. gracias porqué nuevamente las buenas energías y el amor de cada uno de ustedes tocaron mi vida. estuve muy mal, 5 veces la ambulancia en casa gracias a la gente de 107 por auxiliarme en cada momento requerido. gracias a las enfermeras que venían mañana y tarde a inyectarme para aliviar mis dolores. gracias a mi esposa por ser incondicional.. a todos mis amigos, familiares.

Estuve una semana prácticamente en la clínica del hospital área covid, gracias a cada "ángel" médicos, camilleros, las mucamas, los enfermeros y enfermeras, que estuvieron y están en esta gran batalla. gracias porque con una mirada o apretón de mano eso era la única calma que teníamos. con todos los nervios y el terror que teníamos nos calmaban. uno entra despojado de todo sin nada sin saber si uno va a volver. pasaban horas y horas y el único contacto era por una ventanita q nos observaban incansablemente. hasta que volvían nuevamente a abrirse esas puerta y eran ellos nuestros ángeles, que arriesgan su vida por la nuestra, y no solo su vida la de su familia. estan hace tiempo si poder cobrar x su trabajo pero igual están ahí. y si no están ellos quienes???

Ahi no existe el político , no existe el de mas o menos jerarquía. somos nosotros los pacientes y ellos en una constante lucha, doy gracias porque hay gente que la pelea por nosotros a pesar de ni conocernos. hoy después de 16 dias me siento mejor...gracias infinitas a los gente que trabaja en la salud!!! gracias a los miles y miles de mensajes de todo tipo por resar por mi, por mi salud.. saludos atentamente

Luchito Lencinas d.n.i 31.364.911 saludos para todos cuidensen!!! que dios los proteja con su manto y reciban beneficiones.