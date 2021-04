El hospital en horas críticas

En la conferencia de prensa brindada este miércoles por autoridades municipales y sanitarias de la provincia, el Director de Hospital Dr. Diego Lanzotti, explicó cuál es la situación actual del nosocomio local. Informando que en la actualidad solamente quedan 3 camas generales disponibles para el sector covid, y 2 para la Terapia Intensiva. Además señaló que en el hospital está funcionando la neonatología, el quirófano, la sala de partos y sala general de internación. Es que según explicó Lanzotti, el sector privado no está llegando a absorber todas las patología no covid.



El médico manifestó que el hecho de no tener casi camas disponibles en terapia hace que el personal se encuentre "tremendamente estresado por los esfuerzos que está haciendo". Esto motivó la llegada de enfermeras de distintas localidades de la provincia para apoyar el personal del hospital; además se está trabajando con el sector privado para aumentar tanto el recurso humano como las camas disponibles.



Los pacientes internados van de los 27 a los 95 años, con un promedio de internación en terapia de 46 años. Disminuyendo de esta manera la franja etaria de enfermos graves que se dio en la primera ola.

Lanzotti valoró el hecho de que se haya cambiado cilindro de oxígeno meses atrás en el hospital por uno de mayor capacidad, dado que sino "no hubiéramos ni siquiera podido empezar la mañana", ante la demanda que hay de este gas vital. Aún así reconoció que se encuentran al límite con el suministro. Además está "estresado" el laboratorio por la demanda de tests que existen, y al tomógrafo hay que apagarlo porque se recalienta de tanto usarlo.

"Me tocó llegar a la guardia temprano y ver gente conocida a la que no la podíamos atender como quisiéramos, incluso pacientes esperando en sillas de ruedas", expresó. Quien además contó cómo un médico que tenía que tomar el turno en la guardia, tuvo que llegar en ambulancia al hospital- y no en su vehículo particular- reviviendo a un paciente. "Jamás pensé vivir esto", enfatizó.



Finalmente, Lanzotti contó lo que se está viviendo en la región, asegurando que "los pacientes de los pueblos están empezando a no llegar a Rafaela" porque fallecen antes en sus casas. "Estamos en una situación extremadamente compleja", expresó.

El relato del Director del hospital Jaime Ferré fue acompañado por una congoja constante. El médico debió tomar agua para no largarse a llorar, lo que habla de la difícil situación que atraviesa el efector local.

Referido: Julio Armando