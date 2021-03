Rafaela 8M se reclamó por una Secretaría de Género y Diversidad en la ciudad

En la marcha se leyó un comunicado por parte de las agrupaciones organizadoras de la actividad, el cual reproducimos a continuación.

Este 8 de marzo de 2021 en el “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, día de lucha y reclamos por la Igualdad de derechos, PARAMOS el mundo para decirles que si nuestras cuerpas no valen, produzcan sin nosotres. Nos reúne este Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Bis, Travestis, Trans y No Binaries para reclamar por nuestros derechos vulnerados sistemáticamente. PARAMOS en Rafaela porque sabemos que no estamos exentas al contexto geopolítico con el avance de grupos antiderechos, por eso nos levantamos desde las cenizas de la fábrica donde fueron asesinadas nuestras compañeras trabajadoras aquél 8 de marzo de 1857 cuando reclamaban salarios justos y mejores condiciones laborales! Paramos porque en Rafaela del total de desocupades, el 70% somos mujeres, siendo que somos nosotras también las que realizamos, mayoritariamente, el trabajo doméstico remunerado del cual sólo el 25% estamos registradas formalmente. Paramos porque estamos hartas de ser trabajadoras precarizadas, porque no somos valoradas en nuestros entornos laborales ni respetan nuestra carrera administrativa. Paramos porque somos cosificadas y hostigadas sexualmente en espacios públicos y privados. Paramos contra la homofobia, la transfobia, la aporofobia. El feminismo será transfeminista o no será! Por eso repudiamos la discriminación y hechos de violencia reiterados que sufren nuestras compañeras, siendo excluidas, maltratadas y asesinadas. La expectativa de vida de una persona trans se redujo a 32 años.



DECIMOS BASTA de transfemicidios y travesticidos!! Exigimos visibilización de identidades no binarias y lésbicas, repudiamos y denunciamos discriminación en lugares públicos, privados, gastronómicos, gimnasios y clubes rafaelinos! Exigimos erradicar las normas estandarizadas hegemónicas de belleza, porque toda cuerpa es válida y merecedora de deseo y respeto. ¡Dejen de patologizar nuestras cuerpas! La pandemia aumentó el tiempo de permanencia en los hogares y PROFUNDIZÓ LA VIOLENCIA en casos donde se convive con una pareja violenta, por lo tanto reclamamos políticas públicas en cuestiones de género que GARANTICEN el acompañamiento de socorristas y promotoras comunitarias en casos de violencia machista. Exigimos que la oficina de género y diversidad de nuestra ciudad pase a ser una Secretaría, que cuente con las herramientas necesarias para el trabajo que requiere, con el sustento económico imprescindible e innegociable, y con el respaldo total del Estado. Este año volvimos a exigir la derogación inmediata de la declaración de Rafaela como ciudad “Pro vida y Pro familia” que sobrevalora por encima de las demás formas, un único modelo de familia y de vida. Los mismos que se declaran como “pro vida - pro familia” para excluir identidades, son los mismos que se pronuncian a favor de la muerte impidiendo que se extienda el radio para la fumigación con agrotóxicos en Rafaela, contaminando toda la ciudad, condenándonos a todes a vivir en una ciudad contaminada ligada directamente con la muerte, NO con la vida. ¡NO SON PRO VIDA, SON ANTIDERECHOS! PAREN DE MATARNOS Y PAREN DE FUMIGARNOS. En Argentina, durante todo el año pandémico 2020 hubo 298 FEMICIDIOS! 256 niñes perdieron a su madre por violencia machista! En lo que va de 2021 el número desgarrador que nos destroza es de 52 mujeres asesinadas! Los datos aportados por el Observatorio “Ahora que sí Nos Ven”, refieren que 1 mujer es asesinada cada 23 horas. Más de 40 niñes quedaron sin sus madres y más del 70% el femicida fue su pareja o ex-pareja. Reclamamos la inmediata declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, asistencia jurídica y psicológica integral a las mujeres en situación de violencia, vivienda y trabajo digno para terminar con la dependencia económica del violento. Nosotres paramos contra la justicia patriarcal, que legitima y perpetúa la violencia machista, revictimizando a las mujeres, y dejando en libertad a femicidas, violadores y violentos. ¡BASTA DE JUSTICIA CÓMPLICE! Decimos BASTA a la Violencia Institucional, reclamamos contra la represión policial, el gatillo fácil y la connivencia judicial y mediática. Nos pronunciamos contra el abuso sexual infantil, exigimos el derecho de escuchar a las víctimas tantas veces como sea necesario. En Rafaela tenemos abusadores caminando por las calles! Denunciamos que las redes de trata se sostienen gracias a la complicidad de la policía, la justicia y el poder político. El asesoramiento jurídico gratuito a víctimas de trata son deudas del estado. Reclamamos además que las causas judiciales de las desaparecidas no prescriban: este delito es una clara violación a los derechos humanos. Paramos porque exigimos la separación de la iglesia del Estado y la quita de subsidios estatales al sostenimiento de la iglesia católica. Reclamamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, como modo de formar en la igualdad y garantizar una vida libre de discriminación y violencia machista, de brindar herramientas para vivir una sexualidad gozosa, libre y segura, de abrir la consciencia a todas las formas de ser y de amar, al respeto por la diversidad corporal, sexual y familiar. Resaltamos las distintas iniciativas legislativas que se han producido en este tiempo en el congreso Nacional y de la Provincia de Santa Fe, que contemplan la declaración de “Emergencia Nacional en Violencia de Género”. Es importante y urgente que les legisladores den el debate, tratamiento y aprobación de estas propuestas. La Violencia Machista no descansa! Pedimos a las concejalas y concejales de Rafaela que trabajen en iniciativas y proyectos que aborden con perspectiva de género las distintas problemáticas que venimos mencionando. Celebramos que el Congreso Nacional haya aprobado el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En Argentina #EsLey el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La lucha que ganamos todas nos une y vamos por más! También celebramos la aprobación de la Ley de Paridad en la provincia de Santa Fe y nos comprometemos, desde cada lugar del territorio a luchar por la paridad efectiva en todos los ámbitos. Estamos convencidas que la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es un punto de partida que pone en agenda del gobierno un lugar prioritario a la lucha contra las desigualdades, pero sabemos que no es suficiente, exigimos la transversalidad de las políticas públicas con perspectiva de género.



Nosotres paramos contra el patriarcado que nos oprime y mata. Tenemos la certeza que hay que transformarlo todo, hay que transformar las estructuras culturales, sociales, políticas y económicas pensadas históricamente desde una matriz de desigualdad. Rompemos nuestras cadenas, nos ponemos en movimiento y no nos callamos más. Por las ancestras, por las que ya no tienen voz y por las que venimos sobreviviendo, EXIGIMOS: Ley de Emergencia en Violencia de Género! La instalación de una casa de amparo en la ciudad de Rafaela para Mujeres en situación de violencia machista, bandera que venimos levantando hace años sin respuesta alguna. Proponemos la creación de un programa de socorristas y promotoras territoriales en prevención de violencia de género que reciban una remuneración equivalente a un salario mínimo. Sin el trabajo de la organizaciones no podrían cubrir todos los casos que se reciben día a día. Implementar en Rafaela la Mesa de articulación público-comunitaria que se creó en la provincia para fortalecer el trabajo territorial de las distintas organizaciones con impacto en cuestiones de género y diversidad. Que se garantice el acceso efectivo e inmediato al patrocinio jurídico gratuito para mujeres en situación de violencia, tal como exige la Ley Nro. 27.210, como así también el cumplimiento efectivo de licencias laborales para mujeres en situación de violencia de género. ¡Implementación URGENTE de la ley Micaela! Exigimos la separación de las iglesias del Estado. Basta de financiarlas. Juicio y castigo a los curas y pastores abusadores y pedófilos! Derogación inmediata de la ordenanza Nº 5048 sobre el "Sistema de protección integral de los derechos de la mujer embarazada y el niño por nacer". Ordenanza inconstitucional al servicio de las iglesias torturadoras. Obligar a parir es violencia obstétrica. Negar el ingreso a la administración pública de quienes tengan denuncias por violencia de género! Separar de su cargo a cualquier funcionario público (municipal, provincial o nacional) candidato o referente sindical con denuncia por violencia de género. ¡Exigimos Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos! Exigimos la implementación de la Ley N° 13902 de Cupo Laboral Travestis, Transexuales y Transgénero que busca favorecer la inserción, contratación y estabilidad laboral en el ámbito público y privado. Reclamamos Libertad a Milagro Sala. Con presas políticas no hay democracia! Justicia por Ana María Acevedo. Memoria, Verdad y Justicia por Silvia Suppo! Nunca Más terrorismo de Estado! Somos millones que no nos callamos más. Estamos organizades en un grito transversal, plural y sin fronteras. Como Rosa de Luxemburgo, nosotres luchamos “por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ¡Al patriarcado lo estamos tumbando desde abajo! ¡Vives, libres y desendeudades nos queremos! No se va a caer, ¡LO VAMOS A TUMBAR!



Agrupación Néstor Kirchner, Rafaela Asamblea Feminista, Asociación Civil Tiza y Karbón, Espacio Cultural Entre Pieles, Frente ESI Rafaela, Mujeres autoconvocadas, Mujeres de la Cooperativa Mural Comunicación, Mujeres emergentes, Mujeres Evita Rafaela, Mujeres Socialistas, Oreja de negra, Secretaría de Diversidad y Géneros CTA Autónoma, Voces en rebeldía.