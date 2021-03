"Cuidamos a los que nos cuidan y a los que nos educan" manifestó Perotti

Omar Perotti afirmó: “Cuidamos a los que nos cuidan y a los que nos educan, a los que nos enseñan, y eso marca una definición de país y de provincia que queremos”

“La decisión es que no se toca una sola de estas vacunas ni se le cambia el destino; es para los docentes y comenzamos a colocarlas ya”, afirmó el mandatario, e informó: “Lo que nos cabe, en articulación con los municipios, es tener la logística para que cuando esas vacunas lleguen vayan en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de gente”.

En esa línea, aseguró que “tenemos la aspiración y el deseo, mirando los números de docentes que voluntariamente se han anotado, de poder completar y tener un ciclo plenamente terminado, y hacer el seguimiento y evolución para que tengamos un año lectivo 2021. Pero, además, con el deseo de poder tener el mayor nivel de días de presencialidad”.

“Todos vamos a recordar este año como el que todos querían volver a la escuela”, dijo el mandatario, y subrayó: “Esa expectativa, y la decisión política de priorizar el sector docente habla de una prioridad. Y queremos llegar a la totalidad de los docentes y asistentes escolares en el territorio provincial”.

Y finalizó: “Para el inicio de clases necesitamos la colaboración de los docentes, asistentes escolares, alumnos y padres. Todos tenemos que ser partícipes del mejor inicio de un ciclo lectivo que se va a dar en pandemia; nadie tiene experiencia de cómo se vuelve, no está escrito en ningún lado, pero lo tenemos que hacer con la mejor disposición, porque no me cabe dudas que va a ser un muy buen año para la educación en la provincia de Santa Fe”.

Cabe recordar que el operativo con docentes comenzó el miércoles 3 en Rosario, y Santa Fe, y este jueves se sumaron las ciudades de Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, con la vacunación a docentes y asistentes de escuelas públicas y privadas de nivel inicial, 1°, 2° y 3° grado, y de escuelas especiales, con las dosis de la vacuna Sinopharm.

CUIDAR LA PRESENCIALIDAD

Por su parte, Vizzotti dijo que “cada etapa que se avanza es emocionante, es la campaña más grande en la historia de Argentina; un trabajo conjunto entre Nación, provincias y municipios que nos tiene que enorgullecer”.

También afirmó: “En este contexto, donde el Estado nacional en conjunto con las provincias está trabajando para minimizar el impacto de la pandemia, y favorecer el acceso a las vacunas, saber que estamos haciendo llegar la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible. Desde Salud, el agradecimiento por el compromiso, el esfuerzo, y nuestro compromiso renovado de seguir adelante con este y todos los proyectos acompañando y trabajando en forma sinergia con las provincias”.

Luego, Trotta evaluó que se está ante un “momento complejo del sistema educativo, pero donde se están dando pasos importantes, en un compromiso mancomunado del Estado nacional y las 24 jurisdicciones”, y felicitó al gobernador Perotti “por esta decisión tan importante que está tomando en la provincia, como la preparación de las escuelas, para permitir que el 15 de marzo en todas las escuelas podamos tener una jornada de reencuentro”.

Hizo mención a la necesidad de “reconocer la decisión del presidente (Alberto Fernández) de priorizar la vacunación de maestras y maestros, para cuidar esta presencialidad que estamos construyendo, dejando claro que este regreso seguro se vincula a la planificación de los protocolos en cada uno de los establecimientos educativos”.

A su turno, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano dijo que fue “decisión del gobernador Perotti que estas 37.800 mil dosis vayan a aquellos que cuidan a nuestros niños, y tiene que ver con que (niños y niñas) deben volver a la actividad presencial, y lúdica, y deben volver a socializar”.

La ministra informó, además, que se ha inscriptos 27 mil docentes, y a lo largo de la jornada de hoy se van a vacunar a 3.500, que se suman a los de ayer. “Se están repartiendo vacunas en 74 puntos de la provincia, por lo que en menos de 10 días tenemos planificado poder colocar estas vacunas”, marcó.

INICIO EN LAS MEJORES CONDICIONES

En tanto, la titular de Educación provincial, Adriana Cantero, señaló que se trató de “un día de mucha alegría y esperanza, con la expectativa puesta en que el comienzo tan desafiante de la vuelta a clases, que se inicia en pocos días, esté acompañado de la posibilidad de tener protegidos a todos los adultos que trabajan en los espacios escolares, y que es también una manera de proteger a los niños y niñas, y estudiantes en general”.

Y concluyó: “Hemos compartido la emoción y la alegría de los docentes que han llegado con mucha esperanza y entusiasmo por poder volver a clases protegidos; es un día histórico y muy auspicioso, porque estamos trabajando mucho para que el inicio de clases esté en las mejores condiciones posibles”.