🔷 Rafaela: Reporte Epidemiológico, Tres personas fallecidas

Entre los 155 casos positivos difundieron el fallecimiento de dos masculinos de 70 y 72 años además una mujer de 65 años.

Por otra parte, el hospital cuenta con 24 personas en Terapia Intensiva de los cual 22 con respiración asistida, 8 personas sospechosas, mas 29 pacientes internados.

Martin Racca manifestó "Las formulaciones veterinarias no son para ser usadas en seres humanos y no son avaladas por Ministerio Salud de la Nación y no lo recomendamos".