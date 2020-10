🎮 Torneo LVA: Comenzó con las eliminaciones de equipos

En el trascurso de la noche del Martes en el torneo de LVA donde participaron 6 equipos que disputaron la entrada a la Segunda Fase.







En el comienzo del primer partido del día 06 de Octubre de 2020 fue KILMES ESPORTS vs MALVINAS PATAGONICAS Que termino con un puntaje de 16 - 8, Jugado en el mapa de_inferno. Donde KILMES ESPORTS domino la primer parte desde el lado CT terminando 10 - 5. Luego el Equipo MALVINAS PATAGONICAS calentó las manos y fue remontando el partido, pero no logro obtener el resultado que esperaba y KILMES ESPORTS se llevó el primer pasaje a la siguiente fase con un puntaje de 16 - 8.

En cuanto termino el partido de KILMES ESPORTS "16" vs "8" MALVINAS PATAGONICAS, el equipo de AK7 ESPORTS vs OUR SACRED se preparaba para el comienzo de su partido, partido que comenzó lentamente en el mapa de_inferno nuevamente. Pero el equipo de AK7 ESPORTS comenzó a sacar una ventaja abismal contra el equipo OUR SACRED, Con un puntaje de 16-1, así dejándolos fuera del Torneo al equipo OUR SACRED.

Y antes de finalizar la noche del día Martes, alrededor de las 22hs comenzaba un partido muy importante para mucha gente, con casi 100 espectadores, alentando a sus equipos, Y viendo el partido GROSSVILLE vs ADELINA PAI, donde el comienzo fue muy parejo en el mapa de_mirage, hasta que ADELINA PAI tomo las riendas del partido llevándoselo en la parte de TT, terminando 16-3 con el puntaje a favor de ADELINA PAI.

