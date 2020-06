🔷 El avance del coronavirus pone en dudas el regreso de las clases en agosto

Tras una nueva ola de contagios en suelo santafesino, el gobierno provincial y los docentes pusieron en duda la vuelta a clases en agosto. El segundo brote de Covid-19 y la nueva configuración con aparición de casos en localidades pequeñas obliga a replantear la fecha del retorno a las aulas, que se preveía fuera luego de las vacaciones de invierno.

También el modo entró en un cono de sombras. Ya no son los conglomerados urbanos de Santa Fe y Rosario los que concentran la mayor cantidad de positivos, por lo que el escalonamiento que hace un mes parecía razonable, hoy ya no lo es. Así lo indicó ayer la ministra de Educación, Adriana Cantero, luego de una reunión virtual con las autoridades de otros ministerios que intervienen en el tema, como Salud, Cultura o Gestión Pública.

“Yo siempre dije que agosto es el tiempo para empezar a pensar, si todo sigue como hasta ahora con la curva epidemiológica, cuál de los dispositivos vamos a aplicar para volver gradualmente a clases. Si en julio se disparan los contagios, no vamos a estar volviendo, porque no vamos a tener la autorización de Nación”, explicó Cantero.

La planificación contempla que en las zonas rurales o aisladas, si siguen sin grandes riesgos, el regreso se puede implementar en primer lugar. Son sectores prioritarios porque tienen menos conectividad y tuvieron pocas clases virtuales. En segundo lugar vendrán las cuestiones preparatorias con el personal de las escuelas, con una etapa de capacitación en los protocolos, formatos escolares y pedagógicos para docentes y no docentes. Por último, gradualmente, regresarán los alumnos en orden de prioridad, y si todo sigue bien, finalmente lo hará el resto.

En la gradualidad se cruzarán cantidad de chicos, formatos de los agrupamientos, condiciones locales, prioridades pedagógicas, requisitos o factibilidades de traslados y protocolos médicos para cada lugar y contexto. “Todo eso debe estar listo para decir que podemos empezar. Hay un enorme trabajo de preparación de distintos formatos para habilitar que ya empezamos el mes pasado y que seguimos en julio”, detalló la funcionaria.

En tanto, los docentes coincidieron con este diagnóstico. “Agosto quizás sea muy pronto para el regreso a clases”, consideró Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé provincial. La también titular de CTERA participó este miércoles de una reunión con el gobierno nacional en el que se presentaron los lineamientos para el regreso a las aulas. “No se puso fecha, porque genera ansiedades y miedos. Hay acuerdo en que hay que ir viendo cómo evoluciona la pandemia. Están apareciendo casos en lugares donde no había”, afirmó Alesso.

"No vamos a volver a las escuelas de Dinamarca, sino de Argentina, con múltiples problemas. No queremos exponer la salud de los niños ni de los maestros. Tiene que haber una fuerte inversión en edificios escolares y en cargos docentes. Y una discusión sobre la paritaria salarial, porque no hemos tenido aumentos en todo el año”, sentenció Alesso. La provincia prometió que se retomaría la discusión sobre los sueldos una vez que se abone el aguinaldo, que se efectivizaría en un solo pago antes del fin de junio.

