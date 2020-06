🔷 Ceres duplicó los casos, llegó a ocho infectados y la comuna volvió a fase 3

Ceres duplicó ayer la cantidad de casos positivos de coronavirus al confirmarse 4 test positivos. Estos, contactos estrechos de los 2 casos confirmados el miércoles. Ahora son 8, pero no hay que descuidarse porque se realizaron 12 hisopados de contactos con los contagiados conocidos ayer, cuyos resultados estarán hoy.

En total, 47 personas fueron aisladas preventivamente, de las cuales 5 se encuentran en el Centro de Aislamiento Municipal y 3 internadas preventivamente (residentes en un Hogar de la Tercera Edad) y sin síntomas en el área Covid del Hospital Regional.

Debido a esta situación, el subsecretario de salud de la provincia, Guillermo Rajmil, confirmó que Santa Fe puso a Ceres por una semana en fase 3 de la cuarentena.

El funcionario indicó que "no amerita volver a fase 1, pero sí a la 3 porque todas las fases tienen un protocolo y en Ceres, por el momento, no amerita el drástico cambio".

El tema de extremar controles en los ingresos con más fuerzas de seguridad, es algo que "nosotros ya lo hicimos anticipadamente. El sistema de salud está reforzado en Ceres. Por eso vamos evaluando la situación a medida que se vayan produciendo novedades", señaló Rajmil.

Además, en el parte provincial se indicó que se restringirá la circulación a un 50 por ciento en Ceres, por lo que muchos rubros deberán cerrar sus puertas por los 7 días que dure la fase 3.

Todo comenzó con el caso de un camionero que contagió a su esposa. El miércoles las contagiadas serían una madre (trabajadora en un geriátrico) y su hija (realiza labores en un parador de la ruta 34, en el que se impedirá que los camioneros se detengan), quienes en principio no tendrían relación con el camionero, según informó la directora del Hospital Ceres, Silvana Torres. Pero estas últimas son contacto estrechos de los 4 contagios que se conocieron ayer: serían 3 personas que viven en el geriátrico y otra más que podría estar relacionada con la salud en el mismo geriátrico, aunque también podría ser un camionero.

"Que no podamos saber el nexo de las dos personas contagiadas el miércoles es un problema para nosotros, porque no tenemos el caso 0", señaló la responsable máxima del Hospital, quien aclaró que "lo del estado de circulación comunitaria no lo definimos nosotros sino el Ministerio de Salud de la provincia".

Fuente: La Capital