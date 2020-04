🔷 Más tareas de bloqueo contra dengue

En el marco de acciones ante la emergencia sanitaria, la Municipalidad de Rafaela continúa realizando diversas tareas de bloqueo en distintos sectores para combatir al mosquito aedes aegypti, vector del virus del dengue. Esta tarea se lleva adelante en forma conjunta con el área de Salud de la Provincia y el Ministerio de Salud de Nación.

En la mañana de hoy, personal de la Dirección de Zoonosis -dependiente de Desarrollo Humano-, concretó un bloqueo en los barrios 9 de Julio y El Bosque. Mañana, se replicará el operativo en la totalidad de los barrios Italia y Virgen del Rosario.

Cabe remarcar que en la ciudad se aplica el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que incluye el seguimiento del paciente, tanto en el consultorio como en el territorio, y las acciones de bloqueo.

Al detectar un caso positivo, la intervención se realiza en el domicilio y el perímetro de los domicilios lindantes.

A esta tarea se le suma un equipo enviado desde Nación que recorre las calles de los barrios en donde se identificaron casos de dengue. Es una fumigación espacial que complementa a las acciones anteriores.

Ante la presencia del equipo especial, se recomienda abrir puertas y ventanas de las casas ya que el insecticida no es tóxico; por lo tanto, no afecta a personas, animales ni plantas. Con esta intervención se logra matar al mosquito adulto pero no a los reservorios.

Combatir el dengue de manera eficaz

Se recuerda que la forma más efectiva para prevenir el dengue es a través de la autoprotección y la descacharrización que se debe efectivizar en los hogares.

Por ello, se solicita a los vecinos que sean constantes con las tareas de descacharrización en sus patios, vaciando aquellos recipientes en los que pueda acumularse agua, además de eliminarla de los huecos de árboles, rocas, paredes y pozos.

También es importante mantener tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua (en forma hermética), y vaciar platos y porta macetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa.







Asimismo, se recomienda utilizar repelentes contra mosquitos y renovarlo cada cuatro horas.

Los especialistas médicos aconsejan estar atentos a los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones (similares a una gripe, pero sin catarro o moco), así como dolor detrás de los ojos, náuseas y vómitos o aparición d. e pequeñas manchas rosadas en la piel.

Ante estos síntomas no deben automedicarse sino consultar inmediatamente al médico.

Mosquito vector

El Aedes aegypti es un mosquito que puede ser portador del virus del dengue y de la fiebre amarilla, así como de otras enfermedades.

Puede reconocerse por sus distintivas marcas blancas, aunque sus diferencias en aspecto con respecto a otros mosquitos pueden ser ligeras.

Aunque el Aedes aegypti puede alimentarse en cualquier momento del día, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer.

Los sitios donde mejor puede reproducirse son aquellos donde existe agua estancada y limpia: recipientes descubiertos y abandonados, tiestos de macetas, neumáticos desechados, agua de sumideros de los patios, entre otros. Es decir, el mosquito vector tiene hábitos peri domiciliarios. Por ello, la acción más importante para combatirlo es la descacharrización en los hogares.