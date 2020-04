🔷 Se realizan acciones para combatir al dengue

Al detectar un caso positivo, la intervención se realiza en el domicilio y el perímetro de los nueve domicilios lindante.

A esta tarea, se le suma un equipo enviado desde Nación que recorre las calles de los barrios en donde se identificaron casos de dengue. Es una fumigación espacial que complementa a las acciones anteriores.

Ante la presencia del equipo especial, se recomienda abrir puertas y ventanas de las casas ya que el insecticida no es tóxico, por lo tanto, no afecta a personas, animales ni plantas. Con esta intervención se logra matar al mosquito adulto pero no a los reservorios.

Responsabilidad de todos

Más allá de todas las medidas, el único tratamiento realmente efectivo es el descacharrado para evitar que el mosquito se resguarde en los hogares y se reproduzca. Los mosquitos que transmiten el dengue se crían en nuestras casas, por eso es importante el compromiso ciudadano en la prevención de la enfermedad.

Uno de los factores fundamentales, es evitar los criaderos de mosquitos. Para esto se recomienda tirar latas, botellas, neumáticos y recipientes en desuso. También se deben mantener limpios y desmalezados los patios, terrazas y terrenos baldíos; destapar los desagües de los techos y tapar tanques y depósitos de agua.

Otras de las recomendaciones son colocar boca abajo baldes y recipientes que puedan almacenar agua, mantener limpias las piletas de natación fuera de la temporada (con cloro o vacías) y cambiar el agua de bebederos de animales y floreros de forma frecuente.

Paralelamente, el Estado local lleva adelante operativos de descacharrización.

Picaduras

Para prevenir las picaduras es importante colocar mosquiteros en puertas y ventanas, usar repelente sobre la piel expuesta y sobre la ropa, con aplicaciones cada tres horas.

También es aconsejable usar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Además, se pueden usar repelentes ambientales como tabletas y espirales.

Ante los primeros síntomas, concurrir de inmediato a un centro de salud para recibir el tratamiento adecuado. La persona no debe automedicarse.

Los síntomas son fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, en los músculos y articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel, erupciones y/o picazón.

Los teléfonos en donde pueden realizar consultas son 502018 (Zoonosis) y 421621 (Hospital).