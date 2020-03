🔷 Bill Gates dio Duros pronósticos sobre el Coronavirus, la Cuarentena, la Vacuna y el Daño Económico

Bill Gates, quien la semana pasada anunció su renuncia a la junta directiva de Microsoft para dedicar más tiempo a la filantropía, dijo a los usuarios de Reddit el miércoles que la cuarentena por el coronavirus podría durar hasta 10 semanas, si las cosas van bien.

“Si un país hace un buen trabajo con las pruebas del virus y la curentena, entonces dentro de 6-10 semanas deberían haber muy pocos casos y podríamos reabrir”, dice.

Gates, cuya fundación ha comprometido hasta US$100 millones para ayudar con la respuesta global a la COVID-19, utilizó el evento Ask Me Anything para dar su opinión sobre temas como el distanciamiento social, las vacunas y las consecuencias económicas.

Lo que más le preocupa:



“Me preocupa todo el daño económico, pero aún peor será cómo afectará esto a los países en desarrollo que no pueden hacer el distanciamiento social de la misma manera que los países ricos y cuya capacidad hospitalaria es mucho menor”.

Lo que la gente puede hacer para ayudar:

“Una gran cosa es seguir el enfoque de cuarentena en su comunidad para que la tasa de infección disminuya drásticamente, a fin de que podamos volver a la normalidad lo antes posible... Necesitamos mantener la calma a pesar de que esto sea una situación sin precedentes”.

El uso potencial de cloroquina:

“Hay una gran cantidad de medicamentos terapéuticos en estudio. Este es uno de muchos, pero no está probado. Si funciona, tendremos que asegurarnos de que los suministros finitos se guarden para los pacientes que más lo necesitan”.

Sobre cuándo podemos ver una vacuna:

“Las primeras vacunas que recibamos irán a trabajadores de la salud y trabajadores críticos. Esto podría suceder antes de 18 meses si todo va bien, pero nosotros y [el miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus Anthony] Fauci y otros estamos teniendo cuidado de no prometerlo cuando no estamos seguros. El trabajo va a toda velocidad”.

Sobre cuándo se recuperará la economía:

“El impacto económico de la cuarentena será grande, pero si se hace bien (incluida la parte de prueba que sigo mencionando), eventualmente podemos volver a abrir”.

El viernes pasado Gates anunció que se retiraba de los directorios de Microsoft y de la compañía Berkshire Hathaway para concentrarse en su trabajo en la Fundación Bill y Melinda Gates.

“Tomé la decisión de renunciar a las dos juntas públicas en las que sirvo, Microsoft y Berkshire Hathaway, para dedicar más tiempo a prioridades filantrópicas”, escribió Gates. “El liderazgo en las compañías de Berkshire y Microsoft nunca ha sido más fuerte, por lo que es el momento adecuado para dar este paso”.

La noticia llegí un mes después de que Gates prometiera que se comprometería más con el cambio climático,en la celebración del vigésimo aniversario de su fundación, en febrero pasado. Gates reiteró ese compromiso en su anuncio.

Gates no trabaja en Microsoft a tiempo completo desde 2008, cuando se alejó para concentrarse en su fundación. Se retiró como presidente de la junta hace seis años, cuando el actual CEO de Microsoft, Satya Nadella, fue nombrado para el cargo.

El viernes, con el anuncio oficial, señaló que continuaría sirviendo como asesor de Nadella. "Con respecto a Microsoft, renunciar a la junta de ninguna manera significa alejarse de la compañía. Microsoft siempre será una parte importante del trabajo de mi vida y continuaré comprometido con Satya y el liderazgo técnico para ayudar a dar forma a la visión y lograr los ambiciosos objetivos de la compañía ", escribió Gates.

Fuente: Infobae