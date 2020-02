🔷 Dictan prisión preventiva para el Femicida de Daniela Cejas

Daniela Cejas, de 42 años, era una trabajadora social y vicepresidenta del Centro de Día para Mujeres en Situación de Violencia (Generar) que fue brutalmente asesinada por su pareja, Javier Eduardo Sen, quien simuló haberla encontrado sin vida en la Institución luego de que él fuera a buscarla ya que no había llegado a su domicilio ni respondía las llamadas telefónicas.

Los testigos eventuales fueron claves en sus testimoniales para esclarecer el hecho y dar con el

verdadero femicida y ser acusado de haberle dado muerte a golpes y por asfixia, entre las 21 y

las 23 del sábado 18 de enero en el inmueble en el que funciona la sede de la Asociación Civil

Generar en calle 4 de Enero al 6.600 de la capital provincial.

La investigación llevó casi un mes, y gracias a las testimoniales que se fueron complementando una con la otra, se logró reconstruir los últimos minutos de vida de la víctima. Sobre todo porque hubo una testigo clave que dio precisiones exactas y manifestó ver llegar a Daniela a la Asociación, aseguró que se encontraba sola, pero que además, en el umbral de la casa vecina, se encontraba sentado Javier Eduardo Sen, quien minutos más tarde, también ingresó.

Sumando también los resultados de los relevamientos que se hicieron en la escena del crimen, y los chats extraídos del teléfono del imputado.

Ana Laura Gioria, fiscal del Ministerio Público de Acusación manifestó que en relación al femicidio, existió una relación de desigualdad entre ambos, basada en la dominación y control que el imputado ejercía. La modalidad que eligió para causarle la muerte, es un reflejo de superioridad sobre la vulnerabilidad de la víctima y de denotación por su condición de mujer.

Por otro lado, Anita González, madre de Daniela Cejas, le pidió encarecidamente al juez, Sergio Carraro, que le otorgue la pena máxima y le manifestó: “Fue tan caradura que en el velorio me dio un abrazo, me pidió una dirección para enviarme una plaquita y me dio un beso”.

Apenas inició su alegato, la fiscal Ana Laura Gioria adelantó que pediría la prisión preventiva para Sen, bajo los cargos de “homicidio calificado por el vínculo, mediando violencia de género en su carácter de autor” y al cabo de un prolongado debate así lo dispuso el juez Sergio Carraro.

El juez dio por acreditada la calificación penal atribuida al imputado con las agravantes que indicó la fiscalía.