🔷 Este sábado se viene una nueva edición de Rock sin Río

Continuando con las propuestas del programa municipal "Verano Acá", este sábado 1º de febrero se realizará el tradicional Rock sin Río con un formato novedoso que tendrá las dimensiones de un festival, y contará con las actuaciones de siete bandas rafaelinas, dos escenarios y la participación de emprendedores locales. El mismo comenzará a las 18 y se extenderá hasta pasada la medianoche en su habitual espacio del Parque de los Eucaliptos.

Además, por primera vez estará coorganizado por la Municipalidad de Rafaela junto a CIMURA (Círculo de Músicos de Rafaela) y el programa de TV Rafaela tiene Rock que se transmite por Next TV, quienes van a estar haciendo entrevistas a las bandas y proyectarán material videográfico producido por el programa.

Las bandas que se presentarán son Sebastián Feck Grupo (Plays Jaco Pastorius), BQV Trío, The Craft, Equinox Trío, S.O.E, 4to. Tiempo, Circadian y la participación entre los grupos de DJ Vinyl Set Lapieldura.

También habrá como todos los años, servicio de cantina a cargo de Club Quilmes y CIMURA, exposición de motos especiales y artesanales, stands de diferentes emprendedores y castillos inflables para el público infantil.

Un abanico de propuestas para todas las edades, teniendo en cuenta que si bien este ciclo comenzó como un espacio para los amantes del rock, en estos diez años se ha convertido en un clásico paseo familiar.

La entrada es libre y gratuita y en caso de mal tiempo el evento se reprograma para el día siguiente a la misma hora.

Recordamos que el programa Verano Acá se extenderá hasta el domingo 8 de marzo con diversas propuestas culturales, recreativas y deportivas, gratuitas y al aire libre. Para conocer la agenda completa, se puede consultar el siguiente link: bit.ly/VeranoAca.

Bandas que participan

Sebastián Feck Grupo, es una formación musical que fusiona elementos del Jazz, Blues, Rock, Funk, entre otros tipos de música. Su proyecto llamado PLAYS JACO PASTORIUS, es un reconocimiento al legado del legendario bajista, inspirado en la interpretación de algunas de sus composiciones y colaboraciones más emblemáticas.

En esta oportunidad el grupo estará integrado por Flopa Suksdorf en Voz (Paraná), Francisco Cecchini en Saxo (Santa Fe), Emanuel Stampanone en Guitarra, Robertino Fassi en Batería y Sebastián Feck en Bajo.

BQV Trío se originó en 2015. Está compuesto por Fernando Quagliozzi en bajo, Matías Bulacio en voz y Laureano Vivas en percusión. Fusionan elementos de la música latinoamericana con clásicos del rock nacional e internacional, en un formato único, sin perder la esencia original de los temas.

The Craft es nuevo proyecto formado en 2018 por ex-integrantes de Cof y The Painful Stage of Jimmy. El estilo de la banda es fundamentalmente rock alternativo, pero exploran sin prejuicio alguno horizontes no convencionales, e incorporan muchos elementos del indie, del pop, la electrónica, el hip hop, y una estética visual muy particular que acompaña a lo musical y ofrece un producto integral para el espectador. Sus integrantes son: Germán Drubich / voz, guitarra, Ariel Borgna / voz, guitarra, Martín Melgratti / batería, Matti Bainotti / bajo, Juan Bulacios / teclados.



Equinox Trío surge como proyecto solista de Verónica Reinero, concluyendo en una agrupación donde todos los integrantes hacen sus aportes musicales a sus composiciones, junto a diferentes influencias musicales dentro del género folklórico, rock-pop y diversos ritmos latinos americanos, logrado así una fusión e improvisación en todo su repertorio, propio o de otros compositores. Está integrada por Verónica Reinero (Voz, Piano y Guitarra), Guillermina Scalenghe (Voz y Guitarra), Manuel Maldonado (Violonchelo, Percusión y Coros).

S.O.E (Sin Otra Escapatoria) se forma en el año 2016 con la necesidad de representar un género Rapcore / Nu – Metal. Forjando sus raíces mediante las influencias de los años 90’ en esta categoría, empiezan a recorrer escenarios con presentaciones de gran potencia. En el año 2018 graban su primer EP "Sin Otra Escapatoria" con gran respuesta por parte de su público. En la actualidad el grupo se muestra activo, con ganas de seguir sumando escenarios, experiencias, ambición en proyectos futuros. Manteniendo siempre su característica energía y entrega.

4to Tiempo comenzó a principios de 2014 interpretando covers de rock nacional de los 80/90. Hoy, a poco de cumplir 6 años de su primer Show no dejan de trabajar en la creación de temas propios, muchos de los cuales forman parte de su primer disco que están presentando en su Gira “IMAGINANDOME” que arrancó en Julio de 2019 y pasará por 4 provincias con Shows ya planificados en agenda. Si bien hacen una Fusión de estilos dicen no encasillarse con uno determinado, simplemente dejan fluir las ideas que sienten al momento de componer. Si bien su música es eléctrica y con mucho power, en esta oportunidad presentarán sus canciones versionadas en un formato más acústico. Sus integrantes son: Sebastián Brega: Voz, Guitarra y Piano, Mauricio Castillo: Guitarra líder, Bajo y Coros, Nicolás Previotto: Bajo, Saxo y Coros y Lucas Leiva: Batería, Percusión y Arreglos vocales.

Circadian nace en Rafaela (Santa Fe) a finales del año 2018. Luego de unos meses de ensayos, composición y consolidación estilística, en mayo de 2019 comienzan con presentaciones en vivo.

Actualmente está conformada por Ignacio “Peto” Lanza en voz/guitarra, Maximiliano Carena en guitarras/coros, Andrés Bernini en voz/bajo y Joel Cortopassi en batería.

Su estilo se caracteriza por un rock alternativo, con raíces en el punckrock, fusionando estilos como el pop, indie, rock clásico, la canción y tendencias modernas, dándole importancia a las melodías y armonías de voces y con una notable impronta de guitarras

A mediados del 2019 graban sus primeros cuatro singles (“El Jardinero”, “Otoño”, “Sano”, “Lo siento”) de manera independiente en la ciudad de Rafaela. En agosto de 2019 lanza su primer material audiovisual “El Jardinero” producido artísticamente por Circadian y Roof Producciones.

Actualmente vienen realizando presentaciones en vivo en Rafaela, Sunchales y Rosario. Participó del Concurso de Bandas de Tribus Bar (Santa Fe), quedando seleccionada para la final del mismo entre 24 bandas de la capital santafesina y zona.

Estará presente en la edición 20 años del Cosquín Rock 2020 en el escenario Córdoba X junto a bandas como Riff, Horcas, entre otras.

DJ Vinyl Set Lapieldura. Guille Marchesini es un músico rafaelino que comenzó su carrera en el año 2000. Colaboró como baterista en bandas como Gut Komm, y Los Flekillos, bajista en 2 miligramos / Nadie es Inocente, Los reyes vagos y Chamberros, guitarrista en Encadenados, Skaramuzza y Los Funtasticos. Actualmente guitarra de Los Elementos y Los Diamantes. En paralelo y con el Alias LAPIELDURA ejecuta Sets de Vinyl DJ con una impronta que abarca estilos como el garage, protopunk, punk-rock, post-punk, rockabilly, ska, rocksteady y surfrock. LAPIELDURA es un inquieto gestor cultural que busca incansablemente enriquecer la escena local y trascender las fronteras con los proyectos en los que participa.