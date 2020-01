🔵 Horóscopo de hoy 16 de enero

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. Tu corazón se activa cuando esa persona que te atrae te manda un mensaje. Es como volver a la adolescencia o retroceder en el tiempo hasta ese momento en el que el amor no te había dejado marca. La llegada de esos sentimientos puede que te haya sorprendido, pero si están es para hacerte pensar en una valiosa lección.



Dinero y trabajo. En un universo en el que se estarán generando todos los puntos a tu favor a nivel financiero, debes emprender algunas pequeñas acciones para aprovecharlos. Has estado pensando en las deudas y no en los ingresos. Cambia esta actitud, piensa en el dinero que vas a ganar y no en el que tendrás que pagar por ello.



Salud. Cuando recibes lo que mereces la actitud y el cuerpo cambia por completo. Te sentirás como si en realidad pudieras hacer frente a todo y a todos. Así será si empiezas a buscar alternativas a ese mal humor con el que afrontas la primera hora del día. Acepta las felicitaciones y empieza a creer realmente en ti mismo.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. La forma en la que te estás haciendo querer no es la correcta. Los sentimientos son en cierta manera pequeñas acciones que marcarán algunos de nuestros gestos. Cuando no siempre sigue tu corazón a tu razón debes tener fe. Confía en que si sucede algo parecido es porque realmente te encuentras en posición de hacerlo.



Dinero y trabajo. Tu puesto en la empresa puede estar en peligro. Si eres una de las personas que está sufriendo en primera persona lo que de verdad supone la precariedad laboral, no tires la toalla. Debes emprender una acción o reacción que podrá darte todo lo que mereces. Haz que todo tenga un sentido.



Salud. En el tiempo que pasas lejos de proveerte algunos cuidados especiales te das cuenta de que solo debes mantener la calma ante todo lo que te rodea. Habrás estado consiguiendo algunos pequeños ajustes que no serán del todo necesarios, pero si directos y efectivos. Tus propios medios personales deben estar en forma y en consonancia a tus sentimientos.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. Estás siguiendo una especie de intuición que te ha llevado hasta una exploración más o menos realista de tu relación. Cuando notas que hay algo que no funciona o que simplemente no es como debería, las consecuencias pueden llegar a ser enormes. Volverás sobre tus pasos en la medida de lo posible, sin pensar en el futuro, solo en el pasado.



Dinero y trabajo. Te costará afrontar algunos problemas financieros, parecerá que te superan a medida que notas que no hay suficiente dinero. No debes pagar al momento si no puedes. Usa tus recursos en busca de aquello que realmente puedes afrontar. Lo que no siga en consonancia contigo mismo, será mejor que lo dejes al margen.



Salud. Podrías estar mezclando algunos acontecimientos de tu pasado con el presente. Un error enorme que irás pagando con tu salud. Los problemas a la hora de interpretar tu propia realidad pueden ser especialmente negativos. Cuando el universo te pone algunas pruebas, debes superarlas. Anclarte en el pasado no es nada sano, es totalmente desaconsejado, mira hacia el frente con optimismo y procura no estancarte con pensamientos caducos

Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. No dudarás de algunos problemas personales, pero no tienes porque asumirlos como tuyos. Tu pareja deberá tener un pequeño espacio para ellos, sin que tengas que ser el causante de esas sensaciones demasiado intensas que te provocará. Asume tus errores, pero nunca asumas los errores de los demás, no es amor, es dependencia.



Dinero y trabajo. Si piensas en un trabajo a largo plazo, deberás enfrentarte a lo que supone hacerte con él. Una idea poco atractiva como tener que dejarlo todo para estudiar. Te acabarás convirtiendo en una especie de ermitaño que buscará todas las maneras posibles de incrementar y hacer realidad sus aspiraciones.



Salud. No esperarás a que suceda nada fuera de lo que estás acostumbrado, al primer síntoma extraño irás al médico hoy. Te adelantarás a la enfermedad y podrás afrontar mucho mejor lo que supone tener que medicarse. No eres un gran amante de determinadas recetas médicas, pero sabes que es la manera de curarte más rápidamente. Ten un poco de paciencia y apuesta por los remedios naturales, también ayudan y no tienen contra indicaciones.

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. Cuando la realidad supera lo que estás esperando de tu propio corazón te sientes bendecido. Las circunstancias habrán hecho que veas el mundo con otro aire. Menos preocupado por lo que podría haber sido y en busca de una sensación mayor de conexión. Todo empezará a cobrar un significado hasta ahora desconocido para ti.



Dinero y trabajo. No discutas con el jefe o con algunas personas de la empresa, realmente no te servirá de nada. Solo estarás viendo como el tiempo que pasas en el trabajo acaba siendo más lento y enrarecido. Cuidado porque esa actitud no será lo que esperabas y puede acabar de hacerte decidir a dejar el trabajo antes de lo previsto.



Salud. El tiempo que pasas fuera de casa es cuando realmente te sientes feliz. Buscarás una manera perfecta de sentirte bien y de establecer algunos hábitos que te ayuden a mejorar tu bienestar. Si eres realista te darás cuenta de que no estás tan mal como pensabas. Abrir la mente y acabar con algunas preocupaciones hoy será algo imprescindible para ti. Hazlo.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. Ese mensaje que estás esperando no llegará tampoco hoy. Lo visualizarás tan claramente que parecerá que acabe siendo una necesidad mayor, pero en realidad no lo será. Cuando menos te lo esperas tendrás las noticias que deseas, pero no llegará antes por estar mirando todo el rato el teléfono. Relaja un poco tus expectativas.



Dinero y trabajo. No hay espacio para determinadas actuaciones. Solo puedes lanzarte en busca de lo que quieres, enviar los curriculums adecuados y esperar que la suerte te sonría. Con una actitud más o menos realista te enfrentas a una capacidad enorme de decisión, puedes escoger cuál será el próximo paso, aunque creas que no es así.



Salud. La actividad física es algo relevante. Necesitas moverte si quieres que todo funcione a las mil maravillas. Te costará menos de lo que esperabas hacerlo. Lo estabas deseando después de un periodo de inactividad que puede llegar a ser demasiado intenso. Es hora de ponerse las pilas y salir de casa antes de que sea demasiado tarde.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. Cuando todo lo que pasa a tu alrededor va cambiando, la relación también se dinamiza. En el momento en que de verdad te estás sentando, descubres que debes levantarte. Alza tu voz y empieza a pedir lo que quieres. Has estado mucho tiempo esperando y ahora podrás obtener los resultados esperados.



Dinero y trabajo. Estás pasando al lado de personas que pueden ayudarte a crecer y expandirte. Es indispensable que empieces a jugar un poco más con tus posibilidades. Seguro que vas a poder establecer determinados puntos a tu favor, con un poco de interés y determinación. Vende el buen producto que guardas, una mente brillante.



Salud. Convencer a todo aquel que te rodea de lo que puedes o no hacer, te acabará dejando fuera de combate. Tendrás que buscar una manera un tanto más realista de aceptar quién eres. No habrá nada que no te detenga si encuentras una forma decidida y enérgica de afrontar algunos problemas internos. En tus manos estará ver la realidad e ir hacia ella con decisión.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. Tu relación de pareja está tomando una nueva dirección. Atrás dejas esa sensación de no poder absorber toda la negatividad que te estarán enviando. Puede que estés esperando algo más, pero no sucederá. Con lo que tienes debes poder hacer y mantenerte siempre en perfectas condiciones. El amor se mide por resultados y no por esperanzas.



Dinero y trabajo. Lo que te convierte en una persona especial es la forma en la que te enfrentas a todo lo que tienes pendiente. El trabajo es uno de tus grandes retos por hacer. No dejarás que nada o nadie te haga perder la esperanza de que puedes triunfar por todo lo alto. Cada vez más estás siendo protagonista de tu propia historia.



Salud. No hay tiempo que perder, solo debes enfrentarte a algunos contratiempos que son visibles más allá de tus propios retos. Estás haciendo todo lo que está en tus manos para mejorar tu salud, aunque eso signifique dedicar más tiempo al deporte y menos a descansar. Esta balanza puede acabar siendo peligrosa.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. Cuando conoces en primera persona los secretos de alguien, puedes llegar a ser algo más que una amistad. Hoy deberás vigilar un poco mejor lo que haces, porque puedes estar dando una impresión equivocada. Hay espacios que no se pueden invadir o acabarás siendo alguien totalmente entrometido. No dejes que nada te afecte.



Dinero y trabajo. Emprender cualquier actuación que desees hacer será algo que te importe y pongas empeño en ello. Cuando quieres triunfar, destacar o ser tú mismo, lo consigues, pero pagando un precio muy alto. Ten especial cuidado con esa actitud un tanto combativa. No siempre te favorecerá como piensas.



Salud. Tu medio de vida te estará provocando ciertos inconvenientes. Estar muy pendiente de lo que te dicen algunas personas de tu alrededor puede llegar a ser algo terrible. Tu actitud no siempre es la correcta y menos cuando decides emprender una nueva vida lejos de tu zona de seguridad. Relaja tus expectativas o puedes tener una sorpresa desagradable.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. En un mundo de grandes esperanzas, eres el primero que espera siempre que todo tenga un significado. Por mucho que te hayan enseñado a ser o creer en algunos puntos de presión o de alegría, hay que aprender a tocarlos. Sabes cómo hacer feliz a algunas personas, solo debes mantenerte en forma y no caer en la monotonía.



Dinero y trabajo. Tu nuevo estilo de vida puede llegar a ser altamente perjudicial para ti. Cuando te enfrentas a determinadas situaciones molestas te das cuenta de que quizás deberías cambiar de estrategia. Establecerás un punto y aparte en lo que te hace feliz. Lo puedes convertir en un estilo de vida si realmente consigues generar los suficientes beneficios.



Salud. En temas de salud, la alimentación es tanto o más importante. Es hora de que busques una buena fruta que te acompañe en la medida de lo posible. Será algo que conseguirás comer de no tener a nadie que te lleve por el mal camino. La fuerza de voluntad es muy importante en cuestión de hábitos de salud, y en tu caso deberás utilizarla en todo momento.

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. Aprender del pasado es algo que solo puedes hacer cuando estás preparado. Hoy te darás cuenta de lo importante que es mantener la calma cuando las cosas no salen como uno espera. En otros tiempos no habrías dudado en hacer lo imposible para alejarte, ahora sabes que merece más la pena quedarse al lado del amor.



Dinero y trabajo. Realiza una apuesta ganadora. En la medida de lo posible debes emprender ciertas actuaciones indispensables. Cuando todo funciona a tu favor te das cuenta de que puedes conseguir más y más. Tener todo bajo control esta semana te aportará una perspectiva que puede ir cambiando a través de las horas, enfocada en la prosperidad.



Salud. Cuando las cosas no terminan de salir como piensas te frustras. Esa sensación estará lista para hacerte caer en las redes de la depresión en cualquier momento. Será algo con lo que deberás luchar y afrontar de la mejor forma posible. Cuidado con esas ideas catastrofistas innecesarias, no son buenas para ti. Centra tu mirada en el positivismo.

Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. Estás iniciando un nuevo círculo de amistades y entre ellas puedes ir encontrando a una persona que sepa entenderte mejor que nadie. Todo pasa por la manera de comunicarte que tienes. Si eres claro y directo las sensaciones serán mucho más agradables. Es un tema que te puede llegar a preocupar, dependiendo más o menos de si estás en pareja o no.



Dinero y trabajo. Dejar de pensar en el dinero es algo indispensable. Eres alguien que te has ido ganando un porvenir poco a poco de la mano de tu esfuerzo. Ahora puedes sentirte orgulloso y lo harás porque realmente puedes ir por la empresa con la cabeza bien alta. La suerte no existe, es todo cuestión de esfuerzo.



Salud. Si empiezas a visualizar soluciones a tus problemas, verás la vida de otra forma. Se habrá acabado la excesiva preocupación y la alegría se instalará en ti. Es algo fundamental y más importante que cualquier actividad. Centrarse en lo bueno es el primer paso en el camino hacia la recuperación de la salud.